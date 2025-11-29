Все, что известно об ударе ВСУ дронами по Волгограду 29 ноября





Волгоград утром 29 ноября подвергся очередной террористической атаке ВСУ с применением беспилотных летательных аппаратов. Как сообщает ИА «Высота 102», в результате прилета ранения получили два человека, разрушения отмечаются в четырех многоквартирных домах. Также губернатор Андрей Бочаров сообщил о повреждении склада строительных материалов.

Все, что известно о новом террористическом ударе ВСУ по Волгограду.



Атака на центр и север города

Жители разных районов Волгограда проснулись утром 29 ноября от серии оглушительных взрывов. По информации горожан, они отчетливо были слышны в центральной части региональной столицы, а также на северной окраине. Сообщения приходили в социальных сетях от волгоградцев, проживающих в Ворошиловском, Центральном, Дзержинском, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах.

– На Красном скорые курсируют и пожарные, около 7 громких взрывов было и 1 БПЛА прям мимо дома прошёл. От взрывов вся парковка выла. Первый раз было реально очень страшно, прятались с соседями, прикрывая головы, – сообщали жители Волгограда в редакцию. По информации других горожан, утром 29 ноября они слышали не менее девяти взрывов.

Повреждены 4 дома и склад

В ежедневной утренней сводке Министерства обороны РФ сообщалось о ликвидации одного беспилотника над территорией Волгоградской области. Данная информация, подчеркнем, содержит данные о тех БПЛА, которые были перехвачены и уничтожены дежурными средствами Минобороны. О разрушениях в Волгограде к 08.00 мск сообщил губернатор.

Согласно заявлению Андрея Бочарова, в центре Волгограда и на севере города были повреждены четыре МКД – на ул. Невской, Муромской, Металлургов, Желудева. Во всех зданиях повреждены окна и балконы, есть возгорания.

Официальный комментарий главы Волгоградской области:

– Сегодня утром силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена террористическая атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области на объекты гражданской инфраструктуры. Атакованы жилые дома по адресам ул. Невская, 12; ул. Муромская, 12; пр-т Металлургов, 29 – повреждены стекла квартир, пожарные службы на месте ликвидируют локальные возгорания. В жилом доме по адресу ул. Желудева, 11А повреждено остекление на 1-2 этажах в результате падения на прилегающей территории обломков БПЛА.

По сообщению жителей дома на ул. Невской, в результате атаки ВСУ в здании повреждены окна с первого по девятый этаж. Особенно сильно пострадали квартиры на верхних этажах, где оконные проемы были выбиты полностью. К счастью, никто из жильцов не пострадал.

Как сообщил Андрей Бочаров, разрушения отмечаются, кроме МКД, на складе стройматериалов по ул. Еременко, 47Б.

Двое пострадавших

По информации, озвученной Андреем Бочаровым, в результате удара ВСУ по Волгограду дронами незначительные ранения получили два человека.

Один из пострадавших был ранен при попадании беспилотника в склад строительных материалов. Госпитализации пострадавшему не потребовалась, помощь оказана.

– По предварительным данным, один пострадавший в жилом доме по ул. Невской, помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась, – также сообщил Андрей Бочаров.

Угроза не миновала

Отметим, что отбоя беспилотной опасности в Волгоградской области на 08.30 мск 29 ноября не объявляли. В центральной части Волгограда жители продолжают слышать одиночные взрывы.

В этой связи жителям города рекомендуется соблюдать меры личной безопасности и в первую очередь избегать нахождения вблизи оконных проемов, а также на открытых территориях.

Устранение последствий

Как сообщил глава Волгоградской области Андрей Бочаров, утром 29 ноября им оперативно были даны поручения профильным службам и муниципальным образованиям провести работы по уточнению повреждений и ликвидации последствий.

Кроме того, губернатор дал поручение привести в готовность пункты временного размещения для жильцов домов, пострадавших в результате атаки. Этими вопросами в настоящее время занимается администрация Волгограда.

По сообщению жителей севера областной столицы, на время устранения последствий атаки БПЛА перекрыт переулок Вязниковский.