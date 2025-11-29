Открыта горячая линия для пострадавших от атаки ВСУ волгоградцев

Прокуратура Волгоградской области контролирует ситуацию с оказанием помощи и соблюдением прав пострадавших в результате террористической атаки ВСУ на жилую инфраструктуру в Волгограде.

- Прокуратурой Волгоградской области взято на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи гражданам. На местах происшествия с целью координации действий правоохранительных органов и экстренных служб работают прокуроры Краснооктябрьского, Тракторозаводского и Центрального районов г.Волгограда, - сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

По ее словам, в прокуратуре для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи организована горячая линия: тел. +79608921020.

Напомним, что в результате атаки БПЛА ранения получили два человека, разрушения отмечаются в четырех многоквартирных домах.