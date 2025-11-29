Военные за час сбили 29 ноября над Волгоградом 5 БПЛА

Утром 29 ноября над территорией Волгоградской области в ходе отражения атаки силами ПВО сбиты пять украинских БПЛА. Об этом, как передает V102.RU, сообщили в Минобороны России. Министерством была опубликована отдельная сводка по региону.

По данным ведомства, атака продолжалась на протяжении часа.

– В период с 7.00 мск до 8.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Волгоградской области, – говорится в официальном заявлении.

Ранее 1 дрон ВСУ был сбит в Волгоградской области ночью.

Напомним, что в результате отражения террористической атаки на объекты гражданской инфраструктуры пострадали два человека. Помощь им была оказана на месте. Госпитализация не потребовалась.

Как сообщил губернатор Андрей Бочаров, украинские ВСУ атаковали жилые дома по адресам ул. Невская, 12; ул. Муромская, 12; пр-т Металлургов, 29. Здесь повреждены стекла, пожарные ликвидируют локальные возгорания. Остекление повреждено и в жилом доме по адресу ул. Желудева, 11А в результате падения на прилегающей территории обломков БПЛА.

Кроме того, на ул. Маршала Еременко, 47Б поврежден склад стройматериалов.

