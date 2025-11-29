Происшествия

Военные за час сбили 29 ноября над Волгоградом 5 БПЛА

Происшествия 29.11.2025 09:24
0
29.11.2025 09:24


Утром 29 ноября над территорией Волгоградской области в ходе отражения атаки силами ПВО сбиты пять украинских БПЛА. Об этом, как передает V102.RU, сообщили в Минобороны России. Министерством была опубликована отдельная сводка по региону. 

По данным ведомства, атака продолжалась на протяжении часа. 

– В период с 7.00 мск до 8.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Волгоградской области, – говорится в официальном заявлении. 

Ранее 1 дрон ВСУ был сбит в Волгоградской области ночью.

Напомним, что в результате отражения террористической атаки на объекты гражданской инфраструктуры пострадали два человека. Помощь им была оказана на месте. Госпитализация не потребовалась.

Как сообщил губернатор Андрей Бочаров, украинские ВСУ атаковали жилые дома по адресам ул. Невская, 12; ул. Муромская, 12; пр-т Металлургов, 29. Здесь повреждены стекла, пожарные ликвидируют локальные возгорания. Остекление повреждено и в жилом доме по адресу ул. Желудева, 11А в результате  падения на прилегающей территории обломков БПЛА. 

Кроме того, на ул. Маршала Еременко, 47Б поврежден склад стройматериалов.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
29.11.2025 12:34
Происшествия 29.11.2025 12:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.11.2025 12:04
Происшествия 29.11.2025 12:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.11.2025 11:01
Происшествия 29.11.2025 11:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.11.2025 10:22
Происшествия 29.11.2025 10:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.11.2025 09:24
Происшествия 29.11.2025 09:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.11.2025 08:05
Происшествия 29.11.2025 08:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.11.2025 07:58
Происшествия 29.11.2025 07:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.11.2025 07:30
Происшествия 29.11.2025 07:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.11.2025 14:46
Происшествия 28.11.2025 14:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.11.2025 13:22
Происшествия 28.11.2025 13:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.11.2025 11:40
Происшествия 28.11.2025 11:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.11.2025 10:36
Происшествия 28.11.2025 10:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.11.2025 20:20
Происшествия 27.11.2025 20:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.11.2025 12:12
Происшествия 27.11.2025 12:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.11.2025 10:58
Происшествия 27.11.2025 10:58
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:25
Последствия удара ВСУ по Волгограду 29 ноября: обновленные данныеСмотреть фотографии
12:34
Более 2,5 млн рублей перевела в банкомате жулику 71-летняя волжанкаСмотреть фотографии
12:04
В Волгограде до пяти выросло число пострадавших от атаки ВСУСмотреть фотографии
11:38
14 авиарейсов задерживаются в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
11:01
Двое детей пострадали в ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:33
Селянке в Волгоградской области грозит 6 лет колонии из-за богатого гостяСмотреть фотографии
10:22
В Волгограде увеличилось число пострадавших МКД от атаки ВСУСмотреть фотографии
10:04
Три ПВР открыты в Волгограде для жителей пострадавших от дронов ВСУ домовСмотреть фотографии
09:35
Силовики следят за ситуацией в Волгограде после атаки дронами ВСУСмотреть фотографии
09:34
Открыта горячая линия для пострадавших от атаки ВСУ волгоградцевСмотреть фотографии
09:28
Угроза налетов БПЛА снята в Волгограде и областиСмотреть фотографии
09:24
Военные за час сбили 29 ноября над Волгоградом 5 БПЛАСмотреть фотографии
09:18
Росавиация сняла ограничения на полеты в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
08:43
Все, что известно об ударе ВСУ дронами по Волгограду 29 ноябряСмотреть фотографии
08:05
Два человека пострадали в результате атаки дронов ВСУ на ВолгоградСмотреть фотографии
07:58
Андрей Бочаров сообщил о последствиях массированной атаки БПЛА на ВолгоградСмотреть фотографии
07:30
Минобороны: один БПЛА сбит ночью над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
06:45
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Волгограде и областиСмотреть фотографии
06:31
Путин одобрил повышение МРОТ до 27093 рублей с 1 январяСмотреть фотографии
06:02
План «Ковер» введен 29 ноября в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
21:42
Путин подписал закон о повышении НДС с 2026 года: что изменитсяСмотреть фотографии
21:21
Росавиация открыла воздушное пространство над ВолгоградомСмотреть фотографии
20:49
Волны химозного смога вновь накрыли районы Волгограда вечером 28 ноябряСмотреть фотографии
20:34
В Сети неожиданно объявили фейком драку камышинских курсантов с мигрантамиСмотреть фотографии
19:43
Деревню с альпаками и очень ушастыми козами открыли в ЦПКиО: фотоСмотреть фотографии
19:02
Эдуард Давыдовский покинул пост главы облкомказачестваСмотреть фотографии
18:34
«Он нас шантажирует!»: чиновник предрек апокалипсис в волгоградском селе из-за непокорных переселенцевСмотреть фотографии
18:14
В Волгограде власти объявили итоги изучения воздуха после «химатаки» 24 ноябряСмотреть фотографии
18:07
Из-за атаки БПЛА Росавиация второй раз за сутки закрыла аэропорт ВолгоградаСмотреть фотографии
17:44
Больше 100 студентов ВолГУ подали заявку на соискание именной стипендии от T2Смотреть фотографии
 