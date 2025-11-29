Два человека пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Волгоград

Сегодня, 29 ноября, в ходе атаки украинских беспилотников на Волгоград пострадали два человека. Есть разрушения и локальные возгорания, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

По его словам, совершена террористическая атака на объекты гражданской инфраструктуры. В результате атакованы жилые дома.

- Атакованы жилые дома по адресам ул. Невская, 12; ул. Муромская, 12; пр-т Металлургов, 29 — повреждены стекла квартир, пожарные службы на месте ликвидируют локальные возгорания. В жилом доме по адресу ул. Желудева, 11А повреждено остекление на 1-2 этажах в результате падения на прилегающей территории обломков БПЛА, - сообщил губернатор.

По предварительным данным, один человек пострадал в жилом доме по ул. Невской. Помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась.

Еще один человек пострадал в результате повреждения склада стройматериалов на ул. Маршала Еременко, 47Б.

- Один пострадавший, госпитализация не потребовалась, - уточнил глава региона.

Оперативным службам даны поручения привести в готовность пункты временного размещения.