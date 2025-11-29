Происшествия

Два человека пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Волгоград

Происшествия 29.11.2025 08:05
0
29.11.2025 08:05


Сегодня, 29 ноября, в ходе атаки украинских беспилотников на Волгоград пострадали два человека. Есть разрушения и локальные возгорания, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

По его словам, совершена террористическая атака на объекты гражданской инфраструктуры. В результате атакованы жилые дома.

- Атакованы жилые дома по адресам ул. Невская, 12; ул. Муромская, 12; пр-т Металлургов, 29 — повреждены стекла квартир, пожарные службы на месте ликвидируют локальные возгорания. В жилом доме по адресу ул. Желудева, 11А повреждено остекление на 1-2 этажах в результате падения на прилегающей территории обломков БПЛА, - сообщил губернатор.

По предварительным данным, один человек пострадал в жилом доме по ул. Невской. Помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась. 

Еще один человек пострадал в результате повреждения склада стройматериалов на ул. Маршала Еременко, 47Б.

- Один пострадавший, госпитализация не потребовалась, - уточнил глава региона.  

Оперативным службам даны поручения привести в готовность пункты временного размещения.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
29.11.2025 09:24
Происшествия 29.11.2025 09:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.11.2025 08:05
Происшествия 29.11.2025 08:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.11.2025 07:58
Происшествия 29.11.2025 07:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.11.2025 07:30
Происшествия 29.11.2025 07:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.11.2025 14:46
Происшествия 28.11.2025 14:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.11.2025 13:22
Происшествия 28.11.2025 13:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.11.2025 11:40
Происшествия 28.11.2025 11:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.11.2025 10:36
Происшествия 28.11.2025 10:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.11.2025 20:20
Происшествия 27.11.2025 20:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.11.2025 12:12
Происшествия 27.11.2025 12:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.11.2025 10:58
Происшествия 27.11.2025 10:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.11.2025 10:30
Происшествия 27.11.2025 10:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.11.2025 09:32
Происшествия 27.11.2025 09:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.11.2025 09:23
Происшествия 27.11.2025 09:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.11.2025 20:24
Происшествия 26.11.2025 20:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:28
Угроза налетов БПЛА сняла в Волгограде и областиСмотреть фотографии
09:24
Военные за час сбили утром 29 ноября над Волгоградом 5 БПЛАСмотреть фотографии
09:18
Росавиация сняла ограничения на полеты в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
08:43
Все, что известно об ударе ВСУ дронами по Волгограду 29 ноябряСмотреть фотографии
08:05
Два человека пострадали в результате атаки дронов ВСУ на ВолгоградСмотреть фотографии
07:58
Андрей Бочаров сообщил о последствиях массированной атаки БПЛА на ВолгоградСмотреть фотографии
07:30
Минобороны: один БПЛА сбит ночью над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
06:45
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Волгограде и областиСмотреть фотографии
06:31
Путин одобрил повышение МРОТ до 27093 рублей с 1 январяСмотреть фотографии
06:02
План «Ковер» введен 29 ноября в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
21:42
Путин подписал закон о повышении НДС с 2026 года: что изменитсяСмотреть фотографии
21:21
Росавиация открыла воздушное пространство над ВолгоградомСмотреть фотографии
20:49
Волны химозного смога вновь накрыли районы Волгограда вечером 28 ноябряСмотреть фотографии
20:34
В Сети неожиданно объявили фейком драку камышинских курсантов с мигрантамиСмотреть фотографии
19:43
Деревню с альпаками и очень ушастыми козами открыли в ЦПКиО: фотоСмотреть фотографии
19:02
Эдуард Давыдовский покинул пост главы облкомказачестваСмотреть фотографии
18:34
«Он нас шантажирует!»: чиновник предрек апокалипсис в волгоградском селе из-за непокорных переселенцевСмотреть фотографии
18:14
В Волгограде власти объявили итоги изучения воздуха после «химатаки» 24 ноябряСмотреть фотографии
18:07
Из-за атаки БПЛА Росавиация второй раз за сутки закрыла аэропорт ВолгоградаСмотреть фотографии
17:44
Больше 100 студентов ВолГУ подали заявку на соискание именной стипендии от T2Смотреть фотографии
17:39
В Волжском 14-летний подросток напал в подъезде на 45-летнего мужчинуСмотреть фотографии
17:34
В Ростове готовят переход на двухпредметный ОГЭ для девятиклассниковСмотреть фотографии
17:19
В Волгограде перекроют ул. 7-й Гвардейской из-за демонтажа рекламной аркиСмотреть фотографии
17:17
В Волгограде отметили лучших работников электротранспортаСмотреть фотографии
16:48
4 самолета задерживаются в аэропорту Волгограда на фоне беспилотной опасностиСмотреть фотографии
16:32
Беспилотная опасность объявлена в Волгоградской области 28 ноябряСмотреть фотографии
16:22
В Волгограде маркетолога обвинили в падении баннера на ребёнка в ТЦ «Акварель»Смотреть фотографииCмотреть видео
16:11
Под Волгоградом суд приостановил работу склада со взрывоопасным веществомСмотреть фотографии
16:03
ПСБ увеличил доходность по вкладу «Сильная ставка» до 16,2% годовыхСмотреть фотографии
15:57
В Волжском на передовую отправили 59-й гумконвой со стройматериалами и БПЛАСмотреть фотографииCмотреть видео
 