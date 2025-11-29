Андрей Бочаров сообщил о последствиях массированной атаки БПЛА на Волгоград

Утром 29 ноября Волгоград подвергся массированной атаке украинских БПЛА. В городе были слышны взрывы - работало ПВО. Губернатор Андрей Бочаров прокомментировал ситуацию:

- Сегодня утром силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена террористическая атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области на объекты гражданской инфраструктуры. В Волгограде на ул. Маршала Еременко, 47Б поврежден склад стройматериалов, один пострадавший, госпитализация не потребовалась. Атакованы жилые дома по адресам ул. Невская, 12; ул. Муромская, 12; пр-т Металлургов, 29 — повреждены стекла квартир, пожарные службы на месте ликвидируют локальные возгорания. В жилом доме по адресу ул. Желудева, 11А повреждено остекление на 1-2 этажах в результате падения на прилегающей территории обломков БПЛА.

По предварительным данным, один пострадавший в жилом доме по ул. Невской, помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор.

Андрей Бочаров дал поручения оперативным службам и муниципальным образованиям провести работы по уточнению повреждений и ликвидации последствий, а также привести в готовность пункты временного размещения.

Напомним, что накануне в Волгоградской области была объявлена беспилотная опасность. Ночью в регионе, по данным Минобороны, был сбит один БПЛА. Росавиация в 05:50 мск объявила о введении плана «Ковер» в аэропорту Волгограда.