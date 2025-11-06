Происшествия

Что известно о самой массовой атаке беспилотников ВСУ на Волгоград

Происшествия 06.11.2025 13:40
В ночь с 5 на 6 ноября Волгоград подвергся самой массовой атаке БПЛА. Террористический налёт смертоносных летательных аппаратов на спящий город длился около 10-11 часов, а канонада от работы средств ПВО держала в напряжении жителей и гостей областного центра до самого утра. Вся имеющаяся на текущий момент информация о последствиях нападения, а также официальные комментарии в материале ИА «Высота 102».

Тревожный вечер

Первые признаки надвигающегося на Волгоград налёта начали появляться поздним вечером 5 ноября. Сначала в регионе был объявлен режим беспилотной опасности, после чего в 22:20 Росавиация приняла решение закрыть для гражданских самолётов воздушное пространство над Волгоградом.

- В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов, - сообщил журналистам официальный представитель федерального авиационного агентства.

Одновременно мониторинговые Telegram-каналы начали сообщать о приближении к Волгограду первой волны БПЛА. В частности, на тот момент дроны фиксировались в воздушном пространстве вблизи Суровикино.

Вскоре первой информацией об отражении атаки поделилось Минобороны России.

- С 17:00 по московскому времени до полуночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 2 БПЛА над территорией Волгоградской области, - уточнили в военном ведомстве.

В целом же в вечерней атаке ВСУ на регионы России было задействовано 16 дронов.

Однако, как выяснилось, это была лишь первая волна смертоносных аппаратов. Беспилотники продолжили проникать в воздушное пространство Волгоградской области.

Бессонная ночь

В отличие от предыдущих атак, на этот раз противник предпринял отчаянную попытку атаковать мирный город сразу с нескольких направлений. Волгоградцы слышали шум, похожий на звук мопеда, практически во всех районах города, после чего в небе начались громкие хлопки.

В 3:50 беспрецедентный налёт прокомментировал губернатор Волгоградской области. Руководитель региона сообщил о том, что в результате жестокой атаки на гражданскую инфраструктуру в Волгограде один из БПЛА врезался в высотку на территории Кировского района Волгограда. Погиб один из жителей ЖК "Европейский".

- В ночь с 5 на 6 ноября подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В результате террористической атаки БПЛА на 24-этажный жилой дом по ул. Гаря Хохолова, д.4 повреждены балконы, выбиты стекла близлежащих домов. В результате попадания осколков от обстрела погиб мирный житель, мужчина 48 лет, - сообщил глава региона.

Также по официальной информации повреждения получили и другие дома, а также автомобили на территории нескольких районов областного центра, возник пожар в промзоне Красноармейского района. Для его тушения были оперативно мобилизованы пожарные службы.

Для размещения волгоградцев, чьё жильё пострадало из-за налёта, в Волгограде ночью был развёрнут пункт временного размещения на базе лицея №10.

Подвиг ПВО

Отражение беспрецедентной по масштабу атаки беспилотников на Волгоград растянулось до раннего утра. В начале девятого в регионе был объявлен отбой беспилотной опасности, а спустя несколько минут, в 8:25 Росавиация сообщила о возобновлении работы аэропорта Волгограда.

- Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они вводились для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет, - подчеркнули в агентстве.

В 8:38 итоги отражения атаки ВСУ на мирный город подвело Минобороны России. По данным военного ведомства в небе над Волгоградом и областью дежурными расчётами ПВО были сбиты 49 БПЛА самолётного типа.

Возвращение к мирной жизни

Утром 6 ноября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провёл совещание, на котором распорядился выделить 1 млн рублей в качестве материальной помощи семье погибшего в ЖК «Европейский» мужчины.

- Есть повреждения жилых построек и имущества граждан. Оказывается всесторонняя помощь в ликвидации последствий. Критически важная инфраструктура функционирует в штатном режиме, - подчеркнул глава региона на совещании.

В администрации Волгограда сообщают, что муниципальные службы с утра производят обследование пострадавших домов. По поручению главы города Владимира Марченко специалисты совместно с сотрудниками УК составляют списки жилых помещений, которым требуется замена остекления. Кроме того, принято решение об оперативном восстановлении стены 24-этажного дома, повреждённой во время атаки БПЛА.

Отметим, в настоящее время сапёры проводят работы по разминированию обломков БПЛА, а также ликвидации последствий возгорания в промзоне Красноармейского района. Органы власти, органы местного самоуправления, оперативные службы продолжают нести дежурство в усиленном режиме.

Социальные объекты и критическая инфраструктура функционируют в Волгограде в штатном режиме. 

Фото: "Яндекс Карты". Лето 2025 года

