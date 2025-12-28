В Урюпинске простятся с погибшим на СВО рядовым Сергеем Плешаковым





В Волгоградской области 29 декабря пройдут похороны 47-летнего рядового Сергея Плешакова, который героически погиб в ходе специальной военной операции.

Как сообщили в администрации Урюпинска, Александр родился и жил в этом городе, учился в средней школе №6. Погиб в боях по освобождению ДНР. У него осталась мать.

Прощание с Сергеем Плешаковым начнется 10:15 у его дома. В 11:00 пройдет отпевание в храме Рождества Христова, а в 12:00 состоится траурная церемония в сквере Павших борцов.

Фото: администрация Урюпинска