Из-за атаки ВСУ аэропорт Волгограда закрылся на 9 часов





Волгоградский аэропорт не принимает и не отправляет самолеты с вечера 5 ноября. По данным Росавиации, ограничения были введены в 22-20 ч. и действуют до сих пор.

Из-за плана «Ковер» с многочасовым опозданием ожидается самолет из Антальи. Борт должен был приземлиться в 1-30 ч., сейчас время прибытия перенесено на 8-00 ч.



Также задерживается вылет самолетов в Дубай, который должен был покинуть воздушную гавань в 23-20 ч. Ориентировочно туристы смогут вылететь 6 ноября в 16-45 ч.



Ранее о последствиях ночной атаки БПЛА на Волгоград рассказал губернатор Андрей Бочаров.



