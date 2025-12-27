Волгоградских учителей вооружат инструкцией по общению с агрессивными детьми

Министерство просвещения направило в регионы России, в том числе в Волгоградскую область, инструкцию для школьных педагогов по действиям в конфликтных ситуациях и в случаях проявления агрессии со стороны подростков.

Как сообщили в ведомстве, алгоритм действий был разработан на прошедшем 11 декабря в Москве заседании Совета Минпросвещения РФ по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников.

Инструкция поможет учителям в случае конфликтных ситуаций. В ней подробно прописан порядок действий педагога в случае физической угрозы, урегулирования возникших конфликтных ситуаций и предотвращения их в будущем. Также документ описывает причины агрессии и алгоритмы оценки сложных ситуаций.

Отметим, что инструкция состоит из двух листов формата А4. Авторы документа не только объясняют, что делать в таких случаях, но и напоминают педагогам, что их главная цель не победить в споре, а урегулировать ситуацию, сохраняя при этом выдержку и самообладание.





