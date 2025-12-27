Общество

60 волгоградских школьников увидели Кремлевскую ёлку

27.12.2025 16:53
0
27.12.2025 16:53


27 декабря в Волгоград из Москвы вернулись 60 школьников, которые побывали на главной ёлке страны в Кремлёвском дворце. Юные жители Волгоградской области привезли из столицы массу впечатлений.


Как сообщили в комитете образования региона, в Кремле волгоградские школьники увидели масштабное праздничное шоу с музыкой, танцами и сказочными персонажами, поучаствовали в интерактивных конкурсах и получили подарки. Атмосферу волшебства и радости, которую смогли создать организаторы Кремлевской ёлки, надолго запомниться не только юным жителям Волгоградской области, но и других регионов России, которые также были приглашены в Москву.


В Волгоградской области традиционно проходят губернаторские ёлки, которые уже посетили более 3 тысяч школьников. Это дети участников СВО, победители олимпиад и различных конкурсов, отличники и активисты, а также те, кто нуждается в социальной помощи. На всех представлениях детям вручают сладкие новогодние подарки.

Фото: администрации Волгоградской области


