



В Кировском районе Волгограда власти готовятся приступить к восстановлению жилых высоток на ул. Гаря Хохолова, пострадавших минувшей ночью во время налёта украинских БПЛА. На текущий момент на месте работают муниципальная комиссия и представители УК, которые составляют реестр повреждённых помещений.

- Принято решение провести оперативные работы по восстановлению стёкол и оконных блоков в жилых домах и участка стены МКД по ул. Гаря Хохолова, пострадавших минувшей ночью в результате отражения атаки БПЛА. В настоящее время в жилых домах с участием коммунальных служб и УК проводятся замеры для составления общего реестра объектов, подлежащих восстановлению, — говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Работы по ликвидации последствий атаки ударных беспилотников находятся на контроле мэрии. Сегодня утром глава города провёл совещание, на котором обсуждались вопросы оперативного восстановления объектов.

Отметим, в ночь с 5 на 6 ноября Волгоградская область подверглась налёту 49 БПЛА самолётного типа. Основной удар принял на себя региональный центр. В результате атаки один из беспилотников ударил по 24-этажному дому по адресу ул. Гаря Хохолова, д.4. В результате произошедшего погиб 48-летний мужчина. Муниципалитетом был развёрнут пункт временного размещения пострадавших на базе лицея №10.