27 декабря в Волгограде и области второй раз в течение дня объявили беспилотную опасность. На этот раз Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту города.

Оповещения о беспилотной угрозе стали поступать на телефоны от РСЧС в 20:41 мск. Через пять минут – в 20:46 мск – Росавиация закрыла аэропорт.

Жителям Волгоградской области рекомендуют избегать открытых пространств и не подходить к окнам.

Напомним, что беспилотная опасность объявлялась сегодня в первой половине дня, но действовала меньше часа.





