Общество

Минобороны: над Волгоградом и областью за ночь сбиты 49 БПЛА

Общество 06.11.2025 08:54
0
06.11.2025 08:54


В ночь с 5 на 6 ноября Волгоградская область подверглась массированному налёту беспилотников ВСУ. Основным направлением удара стал региональный центр. Также часть БПЛА была перехвачена в соседних муниципалитетах, на подлёте к Волгограду. По информации Минобороны России, дежурным расчётам противоракетной обороны за ночь удалось уничтожить 49 смертоносных аппаратов.

- Прошедшей ночью над территорией Волгоградской области дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, - уточняется в сообщении военного ведомства.

В целом же во время очередного налёта на регионы России расчётам удалось ликвидировать 75 беспилотников. В их числе: 7 над территорией Крыма, 6 – над Воронежской, 4 – над Ростовской, 3 – над Белгородской, 2 – над Орловской областью. Также по одному БПЛА были сбиты в Московской, Липецкой и Тамбовской областях.

Напомним, на исходе 5 ноября Минобороны России сообщало об уничтожении в воздушном пространстве Волгоградской области 2 БПЛА самолётного типа. Впоследствии до региона долетела основная волна дронов. Атака продолжалась практически всю ночь. В результате налёта есть повреждения в том числе и гражданской инфраструктуры. Губернатор Андрей Бочаров сообщил о гибели одного из жителей многоэтажного дома в Кировском районе города, а также повреждении соседних построек. Для размещения пострадавших развёрнут пункт временного размещения на базе лицея №10.

