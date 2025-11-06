Общество

Бочаров сделал ряд заявлений после теракта ВСУ в Волгограде

Общество 06.11.2025 12:51
Губернатор Андрей Бочаров провел совещание, на котором обсуждались последствия массированной атаки украинских беспилотников по гражданским объектам в Волгограде в ночь на 6 ноября. В совещании, сообщает ИА «Высота 102», приняли участие главы муниципальных образований региона. 

– В ночь с 5 на 6 ноября текущего года Волгоградская область подверглась масштабной террористической атаке преступного киевского режима с использованием беспилотных летательных аппаратов самолетного типа с большим объемом взрывчатых веществ и поражающих элементов. Подразделения ПВО Минобороны Российской Федерации уничтожили порядка 50 БПЛА противника. К сожалению, не обошлось без жертв, – открыл совещание глава Волгоградской области. 

Андрей Бочаров выразил соболезнования родным волгоградца, погибшего в результате теракта:

– Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего. Семье будет оказана необходимая поддержка. 

Он также сообщил о выделении помощи семье погибшего в размере 1 миллиона рублей.   

В настоящее время жителям региональной столицы, чье имущество пострадало в результате массированного налета, оказывается, всесторонняя помощь в ликвидации последствий, – заявил губернатор.

– Критически важная инфраструктура функционирует в штатном режиме. На территории промышленной зоны Красноармейского района города Волгограда проводятся работы по разминированию и ликвидации последствий возгораний. Органы власти, органы местного самоуправления, оперативные службы продолжают нести дежурство в усиленном режиме, – сообщил Бочаров. 

