Снежную сказку пообещали синоптики в Волгоградской области на новой неделе





В Волгограде и области в начале новой неделе жителей региона будет ожидать снежная сказка Как рассказали специалисты Волгоградского ЦГМС, обильные снежные осадки начнутся в области с утра понедельника, 29 декабря.

- 28 декабря ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега. В отдельных районах гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях На дорогах гололедица. Ночью и утром в регионе будет сильный ветер с порывами 15-20 м/с. Температура воздуха днем составит -4…+1º, - пояснили синоптики.

Во вторник, 30 декабря, также ожидается снег, в отдельных районах гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Температура воздуха днем в этот день составит 0…-5º.