ФСБ нашла в больницах Волгограда и Волжского опасные ИВЛ из США





В Волгоградской области управление ФСБ помогло вскрыть опасные для жизней пациентов нарушения при реализации региональной программы «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи в Волгоградской области на 2020-2024 годы». Оперативники обнаружили факт поставки в больницы Волгограда и Волжского некачественных аппаратов искусственной вентиляции лёгких из США.

Согласно данным силовиков, характеристики комплексов Puritan Bennett 560, обеспечивающих дыхание больных в тяжёлом состоянии, могли не соответствовать заявленным характеристикам. В ситуацию пришлось вмешаться Росздравнадзору.

На основании оперативной информации ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора провёл экспертизу одного из аппаратов ИВЛ, поставленного в больницу города Волжского, по итогу которой была выявлена его опасность для больных.

- Устройство признано недоброкачественным, установлено несоответствие маркировки и эксплуатационной документации, безопасность медицинского изделия не подтверждена, и оно не может использоваться безопасно, а также может привести к ухудшению здоровья пациента, - говорится в результатах экспертизы.

Однако, по данным регионального управления ФСБ, такие же медицинские комплексы были поставлены ещё и в ГБУЗ «Волгоградский областной клинический хоспис». Росздравнадзор выборочно изъял три единицы новых ИВЛ для организации ещё одной экспертизы. Специалисты вновь выявили, что и эти аппараты не соответствовали заявленным характеристикам.

Чтобы исключить использование опасного оборудования при оказании помощи пациентам, Росздравнадзор 10 января 2025 года издал приказ об изъятии и уничтожении трёх аппаратов ИВЛ, поставленных в хоспис. Однако медицинское учреждение выполнять указания отказалось и завалило надзорное ведомство жалобами. Получив отказ, ГБУЗ «Волгоградский областной клинический хоспис» обратился с иском в Арбитражный суд Волгоградской области с требованием отменить приказ Росздравнадзора. Однако суд подтвердил законность документа и указал на существовании угрозы жизням пациентов при эксплуатации оборудования.

Такой вердикт вновь не удовлетворил хоспис. Руководство организации подало жалобу в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд. Но и он поддержал Росздравнадзор. В настоящее время судебное решение вступило в силу.

Отметим, вопросы к качеству у силовиков возникли к оборудованию, поставленному в рамках контракта, заключённого в апреле 2024 года между ГБУЗ «Волгоградский областной клинический хоспис» и компанией ООО «Евротекс», всего в рамках соглашения были поставлены 5 аппаратов Puritan Bennett за 6,8 млн рублей. Ранее аналогичные ИВЛ поставлялись в медучреждения региона в 2021 и 2022 годах.