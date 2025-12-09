Общество

В Волгограде полицейские устроили облаву на мигрантов и цыган

09.12.2025 08:46
В Дзержинском районе Волгограда прошёл рейд по местам проживания иностранцев и цыган, а также масштабная проверка автомобильного транспорта на территории частного сектора. Полицейские искали нелегальных мигрантов и лиц находящихся в розыске.



По итогу профилактического мероприятия сразу несколько десятков человек, в числе которых оказались граждане Узбекистана, были доставлены в отдел полиции №3.

- В ходе рейдовых мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции выявлены нарушения правил дорожного движения, факты уклонения от исполнения административного наказания. Доставленные дактилоскопированы, - внесены в информационные базы МВД.

Отметим, в отношении нарушителей были составлены протоколы об административной ответственности.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Лента новостей

10:42
В Волгоградской области за пожарной обстановкой следят 24 БПЛАСмотреть фотографии
10:24
Самый большой городской каток начнет работу в Волгограде 9 декабряСмотреть фотографииCмотреть видео
10:13
Пассажирка погибла в жутком столкновении на объезде в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:55
В День Героев Отечества Волгоград стал СталинградомСмотреть фотографии
09:52
76 кабанов из-за АЧС истребят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде возбудили дело после избиения в спортклубеСмотреть фотографии
09:28
В Волгограде приоденут ели у «Гасителя» и ЦКЗ за 1,5 млн рублейСмотреть фотографии
08:46
В Волгограде полицейские устроили облаву на мигрантов и цыганСмотреть фотографииCмотреть видео
08:42
Волгоградцы увидят на небе «вагончики» Илона МаскаСмотреть фотографии
08:21
В Волжском 3 млн рублей потратят на отлов, лечение и «эвтаназию» бродячих собакСмотреть фотографии
08:12
Путин подписал Указ о призыве россиян в запасе на военные сборыСмотреть фотографии
07:52
Над регионами России за ночь ликвидировали 121 украинский БПЛАСмотреть фотографии
07:21
В Волгограде на 13 часов задерживается вылет самолёта авиакомпании «Россия»Смотреть фотографии
07:00
В Городище разгребут 1,2 тыс. кубометров засекреченного мусораСмотреть фотографии
06:38
Росавиация сняла восьмичасовой запрет на работу аэропорта в ВолгоградеСмотреть фотографии
06:21
В Волгоградской области отменили действующую всю ночь опасность по БПЛАСмотреть фотографии
05:47
В Волжском ищут перевозчика на обслуживание 32 маршрутов за 165 млн рублейСмотреть фотографии
23:28
Ещё 2 дрона ВСУ уничтожила ПВО 8 декабря в Волгоградской областиСмотреть фотографии
22:42
Росавиация закрыла волгоградский аэропорт из-за опасности БПЛАСмотреть фотографии
22:32
Угроза БПЛА в третий раз 8 декабря объявлена в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:37
Бастрыкин предостерег коррупционеров от попыток спрятать наворованноеСмотреть фотографии
21:02
Двое браконьеров убили самку кабана в заказнике под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:24
Почти 50 га леса изъяли из частной собственности под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:03
Работу ж/д переезда в Волжском ограничат 9 декабряСмотреть фотографии
19:36
Под Волгоградом нашли пропавшую неделю назад школьницуСмотреть фотографии
19:24
Двум семьям после удара ВСУ по Волгограду предложили временное жильеСмотреть фотографии
19:00
29 школ в Волгоградской области отправили учеников на дистантСмотреть фотографии
18:55
Дождались? Гололед и снег вперемешку с дождем прогнозируют в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:46
С 50 тысяч до миллиона: бизнес освободят от НДФЛ при выплате сотрудникам за ребенкаСмотреть фотографии
18:05
«У нас не дачи, а ИЖС!»: В Волгограде жители крупного СНТ пожаловались на энергетический блэкаутСмотреть фотографии
 