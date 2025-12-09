В Волгограде полицейские устроили облаву на мигрантов и цыган





В Дзержинском районе Волгограда прошёл рейд по местам проживания иностранцев и цыган, а также масштабная проверка автомобильного транспорта на территории частного сектора. Полицейские искали нелегальных мигрантов и лиц находящихся в розыске.





По итогу профилактического мероприятия сразу несколько десятков человек, в числе которых оказались граждане Узбекистана, были доставлены в отдел полиции №3.

- В ходе рейдовых мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции выявлены нарушения правил дорожного движения, факты уклонения от исполнения административного наказания. Доставленные дактилоскопированы, - внесены в информационные базы МВД.

Отметим, в отношении нарушителей были составлены протоколы об административной ответственности.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области