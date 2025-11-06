В Волгограде семье 48-летнего мужчины, погибшего в результате террористического удара украинского БПЛА по жилому дому, выплатят 1 миллион рублей. Такое решение, как передает V102.RU, озвучил губернатор Андрей Бочаров.

По его словам, Волгоградская область в в ночь с 5 на 6 ноября подверглась масштабной террористической атаке преступного киевского режима с использованием беспилотных летательных аппаратов самолетного типа с большим объемом взрывчатых веществ и поражающих элементов.

- Подразделения ПВО Минобороны Российской Федерации уничтожили порядка 50 БПЛА противника. К сожалению, не обошлось без жертв. В ходе прямого террористического удара БПЛА по жилому кварталу «Европейский» в Волгограде погиб мирный житель, - сказал Андрей Бочаров. - Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего в ходе террористического акта. Семье будет оказана необходимая поддержка. Принято решение о выделении материальной помощи в размере 1 млн.руб.

Глава региона также сообщил, что в ходе атак есть повреждения построек и имущества граждан. Власти оказывают всестороннюю помощь в ликвидации последствий.





