«Аэрофлот» 27 декабря отменил два волгоградских авиарейса

27 декабря авиакомпания «Аэрофлот» отменила один рейс в Волгоград из Москвы и один обратно. Самолет должен был прилететь в город на Волге в 20:50 мск, а в 21:45 мск вылететь обратно в Шереметьево.

Вылет задерживали, а потом появилась информация об отмене рейсов.

Напомним, что в 20:46 мск Росавиация ввела ограничения на прием и вылет воздушных судов в аэропорту города Волгограда. Ограничения в течение дня действовали и в Шереметьево. В столичном аэропорту в целях безопасности полетов рейсы принимаются и отправляются только по согласованию с соответствующими органами. Это также привело к задержкам авиарейсов.

В настоящее время в волгоградском аэропорту задерживается один рейс из Шереметьево авиакомпании «Победа». Прилет отложен с 20:50 мск на 23:50 мск. Соответственно задерживается и рейс из Волгограда в Москву этой же авиакомпании.





