Приезжают за елками, а уезжают с ветками: волгоградцев продолжают шокировать ценами на ели





Жители Волгоградской области вновь пожаловались на безумные цены новогодних сосен на елочных базарах в регионе. Как рассказали ИА «Высота 102» жители города-спутника Волжского, многие покупатели могут себе позволить приобрести домой лишь веточки.

- Пошла за елочкой и чуть в обморок не упала. В прошлом году елку брала двухметровую за 1000 рублей. Сейчас такого же размера стоит 1800 рублей. Некоторые приехали за елкой, а уезжают с веточками. Продавцы говорят, что цены повысились отпускные в питомниках, а также выросла стоимость на бензин, - пожаловались информагентству волжане.

Напомним, на «кусающиеся» цены пожаловались жители Волгограда. Так, по словам волгоградцев, цена одного метра на елочных базарах в этом году начинается от 1,5 тыс. рублей.

Также ранее сообщалось, что в нынешнем году все хвойные деревья в среднем подорожали примерно на 10%.

Фото: читатели V102.RU