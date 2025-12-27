Андрей Бочаров обсудил в выходной народный памятник участникам СВО

Сегодня, 27 декабря, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел рабочее совещание в администрации региона по вопросу создания у подножия Мамаева кургана в Волгограде народного памятника участникам СВО.
Как уточнили в обладмине, также обсуждалось и создание музейного комплекса в честь защитников Отечества – участников спецоперации.
В выходной день на совещание прибыл глава Волгограда, заместители губернатора, руководители профильных комитетов и ведомств.
Ранее сообщалось, что народный памятник участникам СВО будет установлен у подножия Мамаева кургана. Сейчас на этом месте находится закладной камень. В разработке концепции монумента принимают участие жители Волгоградской области, сами участники СВО. Уже разработана общая концепция будущего мемориального комплекса.
Фото: администрации Волгоградской области
