Общество

Андрей Бочаров обсудил в выходной народный памятник участникам СВО

27.12.2025 13:46
0
27.12.2025 13:46


Сегодня, 27 декабря, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел рабочее совещание в администрации региона по вопросу создания у подножия Мамаева кургана в Волгограде народного памятника участникам СВО.

Как уточнили в обладмине, также обсуждалось и создание музейного комплекса в честь защитников Отечества – участников спецоперации.

В выходной день на совещание прибыл глава Волгограда, заместители губернатора, руководители профильных комитетов и ведомств.

Ранее сообщалось, что народный памятник участникам СВО будет установлен у подножия Мамаева кургана. Сейчас на этом месте находится закладной камень. В разработке концепции монумента принимают участие жители Волгоградской области, сами участники СВО. Уже разработана общая концепция будущего мемориального комплекса. 

Фото: администрации Волгоградской области


