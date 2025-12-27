Житель Волгограда хотел взять в кредит 6 миллионов рублей, чтобы перевести их мошенникам, но сотрудница банка его вовремя остановила.

Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, волгоградец обратился в один из банков в Центральном районе в ноябре текущего года. Мужчине срочно были нужны деньги якобы для покупки квартиры, и он был готов на все условия. Главное его желание было получить сумму как можно скорее, что вызвало подозрение у сотрудника банка.

Специалисту понадобилось два дня, чтобы убедиться в том, что мужчина находится под воздействием мошенников. В итоге она фактически спасла его от перевода крупной суммы аферистам.





Полицейские выразили бдительной работнице банка благодарность от имени правоохранительного ведомства.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области





