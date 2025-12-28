Общество

Всё, что известно о суточной попытке ВСУ атаковать Волгоград дронами

28.12.2025 09:15
В ночь с 27 на 28 декабря Волгоград подвергся массовой атаке БПЛА. Террористический налёт летательных аппаратов на город длился около 7 часов. Вся имеющаяся на текущий момент информация о последствиях нападения, а также официальные комментарии в материале ИА «Высота 102».

Закрытие аэропорта

В регионе вечером 27 декабря был объявлен режим беспилотной опасности около 20:40. Росавиация приняла решение закрыть для гражданских самолётов воздушное пространство над Волгоградом.

- В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов, - сообщил журналистам официальный представитель федерального авиационного агентства.

Одновременно мониторинговые Telegram-каналы начали сообщать о приближении к Волгограду БПЛА. В частности, на тот момент дроны фиксировались в воздушном пространстве сразу в нескольких районов Волгоградской области.

Первая атака

Уже к 20:30 волгоградцы услышали над городом сильный шум, который был похож на звук заведенного мотора. После прозвучали первые громкие хлопки. Пугающие звуки фиксировались жителями районов Волгограда и Волгоградской области. 

К полуночи губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об атаке дронов на два жилых дома в Тракторозаводском районе города. Уточняется, что дроны упали вблизи многоквартирных домов.

За 3 часа дежурными средствами Минобороны ликвидировано шесть вражеских дронов. О ликвидации беспилотников самолётного типа над Волгоградским регионом говорилось в вечерней сводке МО РФ. Сообщалось, что в период с 20.00 до 23.00 мск над регионами России было сбито 43 украинских БПЛА. 

Вторая атака

Уже ночью 28 декабря снова прозвучали пугающие звуки над регионом. После в Минобороны объявили еще о двух сбитых летательных аппаратах ВСУ. По данным Минобороны, дроны ВСУ были ликвидированы в период прошедшей ночи. 

Возвращение города к мирной жизни

К часу ночи Росавиация сообщила об открытии воздушного пространства над регионом и возобновлении работы волгоградского аэропорта. В волгоградском аэропорту начались задержки авиарейсов после сообщений о введении ограничений на полеты в аэропорту Волгограда, а также ряде других воздушных гаваней страны. В связи с этим задерживались девять рейсов, а два отменены.

К 6 часам утра оповещения об отбое угрозы стали поступать от РСЧС на мобильные телефоны жителей региона. К счастью, никто из жителей региона не пострадал. 

12:02
В Урюпинске простятся с погибшим на СВО рядовым Сергеем ПлешаковымСмотреть фотографии
11:38
Приезжают за елками, а уезжают с ветками: волгоградцев продолжают шокировать ценами на елиСмотреть фотографии
10:45
Успеть до полуночи: почему предновогодние дни превращаются для волгоградцев в выматывающую гонкуСмотреть фотографии
10:20
Случаев мало, но скорость стремительна: стало известно, сколько волгоградцев заболели гонконгским гриппомСмотреть фотографии
09:46
Волгоградцы вновь выступили против проведения концерта ЛолитыСмотреть фотографииCмотреть видео
09:15
Всё, что известно о суточной попытке ВСУ атаковать Волгоград дронамиСмотреть фотографии
08:30
Авиарейсы задерживаются и отменяются в Волгограде из-за атаки БПЛАСмотреть фотографии
08:16
Снежную сказку пообещали синоптики в Волгоградской области на новой неделеСмотреть фотографии
07:39
Два БПЛА сбили над Волгоградом ночью 28 декабряСмотреть фотографии
07:32
В Волгограде парк Героев-лётчиков доблагоустроят за 104 млн рублейСмотреть фотографии
00:54
ВСУ атакует дронами Волгоград: ПВО сбила уже 6 беспилотниковСмотреть фотографии
21:53
«Аэрофлот» 27 декабря отменил два волгоградских авиарейсаСмотреть фотографии
21:01
В Волгограде повторно объявили беспилотную опасность и закрыли аэропортСмотреть фотографии
20:28
Мошенники подменили замглавы района Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:04
«Каждую историю я помню от и до»: волгоградский спасатель - о выгорании, проживании трагедий и человечностиСмотреть фотографии
19:23
Участок теплосети оперативно заменили на улице Никитина в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:12
Выставка техники и награждение лучших: в Волгограде спасатели отмечают 35-летие МЧССмотреть фотографии
17:43
Новые ограничения мобильного интернета ожидают волгоградцевСмотреть фотографии
17:20
Авиарейсы задерживаются в Волгограде на фоне ограничений РосавиацииСмотреть фотографии
16:53
60 волгоградских школьников увидели Кремлевскую ёлкуСмотреть фотографии
16:14
Полиция нашла на складе под Волгоградом иностранцев-нелегаловСмотреть фотографииCмотреть видео
15:00
«Люди стали подходить к своей безопасности серьезнее»: начальник ГУ МЧС по Волгоградской области Иван Павленко подвел итоги 2025 годаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:18
Волгоградских учителей вооружат инструкцией по общению с агрессивными детьмиСмотреть фотографии
13:46
Андрей Бочаров обсудил в выходной народный памятник участникам СВОСмотреть фотографии
12:55
Водолазы достали из волгоградских водоемов 46 тел погибшихСмотреть фотографии
12:09
Беспилотная опасность в Волгограде и области действовала меньше часаСмотреть фотографии
11:48
Сотрудница банка спасла волгоградца от перевода аферистам 6 млн рублейСмотреть фотографии
11:24
Угрозу беспилотной атаки объявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:10
Два человека разбились насмерть в страшном ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:39
На елочных базарах в Волгограде кусаются не клещи, а ценыСмотреть фотографии
 