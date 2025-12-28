Всё, что известно о суточной попытке ВСУ атаковать Волгоград дронами





В ночь с 27 на 28 декабря Волгоград подвергся массовой атаке БПЛА. Террористический налёт летательных аппаратов на город длился около 7 часов. Вся имеющаяся на текущий момент информация о последствиях нападения, а также официальные комментарии в материале ИА «Высота 102».

Закрытие аэропорта

В регионе вечером 27 декабря был объявлен режим беспилотной опасности около 20:40. Росавиация приняла решение закрыть для гражданских самолётов воздушное пространство над Волгоградом.

- В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов, - сообщил журналистам официальный представитель федерального авиационного агентства.

Одновременно мониторинговые Telegram-каналы начали сообщать о приближении к Волгограду БПЛА. В частности, на тот момент дроны фиксировались в воздушном пространстве сразу в нескольких районов Волгоградской области.

Первая атака

Уже к 20:30 волгоградцы услышали над городом сильный шум, который был похож на звук заведенного мотора. После прозвучали первые громкие хлопки. Пугающие звуки фиксировались жителями районов Волгограда и Волгоградской области.

К полуночи губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об атаке дронов на два жилых дома в Тракторозаводском районе города. Уточняется, что дроны упали вблизи многоквартирных домов.

За 3 часа дежурными средствами Минобороны ликвидировано шесть вражеских дронов. О ликвидации беспилотников самолётного типа над Волгоградским регионом говорилось в вечерней сводке МО РФ. Сообщалось, что в период с 20.00 до 23.00 мск над регионами России было сбито 43 украинских БПЛА.

Вторая атака

Уже ночью 28 декабря снова прозвучали пугающие звуки над регионом. После в Минобороны объявили еще о двух сбитых летательных аппаратах ВСУ. По данным Минобороны, дроны ВСУ были ликвидированы в период прошедшей ночи.

Возвращение города к мирной жизни

К часу ночи Росавиация сообщила об открытии воздушного пространства над регионом и возобновлении работы волгоградского аэропорта. В волгоградском аэропорту начались задержки авиарейсов после сообщений о введении ограничений на полеты в аэропорту Волгограда, а также ряде других воздушных гаваней страны. В связи с этим задерживались девять рейсов, а два отменены.

К 6 часам утра оповещения об отбое угрозы стали поступать от РСЧС на мобильные телефоны жителей региона. К счастью, никто из жителей региона не пострадал.