Волгоградцы вновь выступили против проведения концерта Лолиты





Концерт Лолиты, запланированный в «Экспоцентре» Волгограда 20 февраля, снова хотят отменить жители Волгограда. С просьбой об отмене шоу певицы волгоградцы выступили в видеообращении, передает ИА «Высота 102».





Свое обращение жители города-героя выложили в соцсети. В ролике волгоградцы поясняют, что певица не может выступать в России после ее появления на скандальной «голой» вечеринке во время СВО, а также ряде публикаций в соцсетях, где она употребляет неэтичные выражения в адрес россиян.



Напомним, в начале этого года, 5 марта, уже был отменен ее концерт в Волгограде после ряда событий. Об этом певица сообщила в соцсетях, ссылаясь на письмо, в котором ей предлагалось пройти несколько ведомств, чтобы получить разрешение на выступление в Волгограде. В связи с этим певица решила отменить свое выступление.

Против ее выступлений также выступили ряд активистов из других регионов России. В некоторых городах, например, в Перми и Ульяновке они также не состоялись.

Видео: TZR34 / t.me