Происшествия

Взрыв газа произошел в жилом доме в городе Петров Вал, есть пострадавшие

Происшествия 11.12.2025 16:01
0
11.12.2025 16:01


11 декабря в городе Петров Вал в Волгоградской области, по предварительным данным, произошел взрыв газа. Пострадали четыре человека – трое взрослых и ребенок. 

- По предварительной версии, инцидент связан с нарушениями при эксплуатации газового оборудования, - сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. - По данным, поступившим на текущий момент, есть четверо пострадавших — трое взрослых и один ребенок. Им оказывается вся необходимая помощь — все доставляются в медучреждения города Камышина. 

По словам главы региона, ЧП служилось в МКД на улице Ленина. На месте сейчас находится глава муниципального образования, работают оперативные службы. Стоит также отметить, что возгорания нет. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
11.12.2025 16:43
Происшествия 11.12.2025 16:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.12.2025 16:30
Происшествия 11.12.2025 16:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.12.2025 16:22
Происшествия 11.12.2025 16:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.12.2025 16:01
Происшествия 11.12.2025 16:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.12.2025 11:04
Происшествия 11.12.2025 11:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.12.2025 11:50
Происшествия 10.12.2025 11:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.12.2025 11:34
Происшествия 10.12.2025 11:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.12.2025 11:12
Происшествия 10.12.2025 11:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.12.2025 11:07
Происшествия 10.12.2025 11:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.12.2025 10:40
Происшествия 10.12.2025 10:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.12.2025 10:33
Происшествия 10.12.2025 10:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.12.2025 07:31
Происшествия 10.12.2025 07:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.12.2025 21:14
Происшествия 09.12.2025 21:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.12.2025 13:13
Происшествия 09.12.2025 13:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.12.2025 12:30
Происшествия 09.12.2025 12:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:15
Полиция нашла вещдоки на месте отравления лошадей кислотой под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:07
Суд обязал птицефабрику прекратить портить воздух под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:38
Очевидцы сняли на видео последствия взрыва газа в МКД под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:30
Двое доставлены в реанимацию после взрыва в Петрове Вале под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:47
СК озвучил версию ЧП со взрывом газа в МКД под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:43
Прокуратура проверит обстоятельства взрыва газа в городе Петров ВалеСмотреть фотографии
16:30
В Петровом Вале после взрыва в МКД из-под завалов спасли мужчинуСмотреть фотографии
16:22
МЧС опубликовало первые фото с места взрыва в Петровом ВалеСмотреть фотографии
16:03
Бочаров поручил оказать помощь жильцам МКД после взрыва в Петров ВалеСмотреть фотографии
16:01
Взрыв газа произошел в жилом доме в городе Петров Вал, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
14:29
Депутаты Волгоградской облдумы выпьют воды на миллионСмотреть фотографии
14:11
Дело о побоях возбудили после нападения на контролера энергосбыта в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:15
В новый год без хлопот: волгоградцам предложили оплатить ЖКУ в декабреСмотреть фотографии
13:02
Рагим Шыхалиев не смог оспорить 9-летний срок за смерть студентов ВолгГТУ в ДТПСмотреть фотографии
13:02
250 обращений поступило от волгоградцев Генпрокурору РоссииСмотреть фотографииCмотреть видео
12:45
214 спецмашин на трассах чистят волгоградские дороги от снега и льдаСмотреть фотографии
12:22
Волгоградцы стали заранее составлять списки подарков на Новый годСмотреть фотографии
12:06
Александр Гуцан почтил память защитников Сталинграда на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
11:53
В Волгограде 33-летнего отца-садиста осудили за избиение собственных детейСмотреть фотографии
11:22
Генпрокурор России прибыл в ВолгоградСмотреть фотографииCмотреть видео
11:04
Бесправный водитель «ВАЗ» погиб в лобовом ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:45
В Волгограде «Концессии» следят за сбросом загрязненных стоков коммерсантамиСмотреть фотографии
10:27
В Волгограде ищут водителей на зарплату до 280 тысяч рублейСмотреть фотографии
09:50
«Даже MAX лежит»: волгоградцы массово жалуются на неработающие мессенджеры и интернетСмотреть фотографии
09:48
Учёные РАН предупредили волгоградцев о 6-балльном геоудареСмотреть фотографии
09:29
До пяти выросло количество задерживающихся рейсов в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
08:54
Под Волгоградом похоронят погибшего в ДНР медика с позывным «Шатал»Смотреть фотографии
08:38
287 украинских БПЛА сбили в соседних с Волгоградской областью регионахСмотреть фотографии
08:19
Росстат заявил о снижении числа бедных россиянСмотреть фотографии
08:00
Трамвайные остановки на Ангарском в Волгограде доводят до ума: фотоСмотреть фотографии
 