В Волгограде парк Героев-лётчиков доблагоустроят за 104 млн рублей





В Дзержинском районе Волгограда власти готовятся к новому этапу работ по благоустройству парка им. Героев-лётчиков. 26 декабря мэрия объявила о поиске подрядной организации для производства работ.





В рамках 2-го этапа специалистам предстоит привести в порядок участок между ранее обновлённой территорией и прудом. Здесь будут высажены 50 новых деревьев лиственных и хвойных пород и 107 кустарников, а также уложен рулонный газон площадью 3,9 тыс. кв. метров. Кроме того, существующие насаждения также должны быть облагорожены. Для ухода за зелёными зонами будут проложены водопровод и оросительная сеть.

Встречать посетителей обновлённая территория будет удобным пешеходным тротуаром. Площадь, отведённая под мощение, составляет порядка 1 тыс. кв. метров. Вдоль прогулочных зон будут установлено 35 скамеек и 33 урны. Появятся здесь новый теневой навес, модульный туалет, несколько детских игровых комплексов, а также шахматная площадка. Для безопасности несовершеннолетних игровые зоны будет иметь прорезиненное покрытие.

На всей площади благоустраиваемой территории будет обустроено парковое освещение и установлена система видеонаблюдения.

Произвести все работы специалистам предстоит до 1 июля 2026 года. Исполнитель будет отобран по итогу открытого аукциона через месяц. На эти цели из бюджета выделено 104,4 млн рублей.

Отметим, ранее задачу по обновлению заброшенной территории поставил губернатор Андрей Бочаров. Предыдущий этап благоустройства был реализован в 2025 году. Тогда на эти цели было выделено 115 млн рублей. Началось комплексное обновление парковой зоны в 2018 году.