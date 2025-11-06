Мэрия Волгограда озвучила первые итоги обследования атакованной БПЛА высотки





В Волгограде муниципальные службы проводят обследование домов, поврежденных в результате ночной массированной атаки украинских беспилотников. По данным администрации Волгограда, в результате террористической атаки повреждены четыре балкона 24-этажного дома по ул. Гаря Хохолова. В близлежащих домах выбиты стекла.

– В настоящее время на территории дома завершили работу оперативные службы, муниципалитетом проводится поквартирное обследование. Подача электричества, водоснабжение и теплоснабжение МКД осуществляется в штатном режиме, – сообщили в мэрии. – На период обследования МКД и ликвидации последствий атаки БПЛА на территории Кировского района в лицее №10 и школе №56 для жителей были оперативно подготовлены пункты временного размещения, к пострадавшим от атаки домам были поданы муниципальные автобусы.

Как уже сообщало ИА «Высота 102», немногочисленные жители новостроек на время работы оперативных служб поехали к родственникам и знакомым. В ПВР в настоящее время жителей нет.