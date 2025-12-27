Авиарейсы задерживаются в Волгограде на фоне ограничений Росавиации

В волгоградском аэропорту начались задержки авиарейсов после сообщений о введении ограничений на полеты в столичных аэропортах. На данный момент задерживается один самолет из Волгограда в Шереметьево и еще один из столицы.

Также, согласно данным волгоградского аэропорта, прибытие в Волгоград авиарейса из Санкт-Петербурга перенесено с 17:35 мск на час. Также задерживается вылет двух самолетов в Санкт-Петербург авиакомпаний «Победа» и «Россия».

Росавиация в целях обеспечения безопасности полетов сегодня, 27 декабря, ввела временные ограничения во Внуково и Шереметьево. По Санкт-Петербургу таких сообщений не поступало.





