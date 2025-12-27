Общество

Авиарейсы задерживаются в Волгограде на фоне ограничений Росавиации

Общество 27.12.2025 17:20
0
27.12.2025 17:20


В волгоградском аэропорту начались задержки авиарейсов после сообщений о введении ограничений на полеты в столичных аэропортах. На данный момент задерживается один самолет из Волгограда в Шереметьево и еще один из столицы.

Также, согласно данным волгоградского аэропорта, прибытие в Волгоград авиарейса из Санкт-Петербурга перенесено с 17:35 мск на час. Также задерживается вылет двух самолетов в Санкт-Петербург авиакомпаний «Победа» и «Россия».

Росавиация в целях обеспечения безопасности полетов сегодня, 27 декабря, ввела временные ограничения во Внуково и Шереметьево. По Санкт-Петербургу таких сообщений не поступало.


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
27.12.2025 20:04
Общество 27.12.2025 20:04
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2025 19:23
Общество 27.12.2025 19:23
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2025 18:12
Общество 27.12.2025 18:12
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2025 17:43
Общество 27.12.2025 17:43
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2025 17:20
Общество 27.12.2025 17:20
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2025 16:53
Общество 27.12.2025 16:53
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2025 15:00
Общество 27.12.2025 15:00
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2025 14:18
Общество 27.12.2025 14:18
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2025 13:46
Общество 27.12.2025 13:46
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2025 12:09
Общество 27.12.2025 12:09
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2025 11:48
Общество 27.12.2025 11:48
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2025 11:24
Общество 27.12.2025 11:24
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2025 10:39
Общество 27.12.2025 10:39
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2025 09:45
Общество 27.12.2025 09:45
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2025 09:03
Общество 27.12.2025 09:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:04
«Каждую историю я помню от и до»: волгоградский спасатель - о выгорании, проживании трагедий и человечностиСмотреть фотографии
19:23
Участок теплосети оперативно заменили на улице Никитина в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:12
Выставка техники и награждение лучших: в Волгограде спасатели отмечают 35-летие МЧССмотреть фотографии
17:43
Новые ограничения мобильного интернета ожидают волгоградцевСмотреть фотографии
17:20
Авиарейсы задерживаются в Волгограде на фоне ограничений РосавиацииСмотреть фотографии
16:53
60 волгоградских школьников увидели Кремлевскую ёлкуСмотреть фотографии
16:14
Полиция нашла на складе под Волгоградом иностранцев-нелегаловСмотреть фотографииCмотреть видео
15:00
«Люди стали подходить к своей безопасности серьезнее»: начальник ГУ МЧС по Волгоградской области Иван Павленко подвел итоги 2025 годаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:18
Волгоградских учителей вооружат инструкцией по общению с агрессивными детьмиСмотреть фотографии
13:46
Андрей Бочаров обсудил в выходной народный памятник участникам СВОСмотреть фотографии
12:55
Водолазы достали из волгоградских водоемов 46 тел погибшихСмотреть фотографии
12:09
Беспилотная опасность в Волгограде и области действовала меньше часаСмотреть фотографии
11:48
Сотрудница банка спасла волгоградца от перевода аферистам 6 млн рублейСмотреть фотографии
11:24
Угрозу беспилотной атаки объявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:10
Два человека разбились насмерть в страшном ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:39
На елочных базарах в Волгограде кусаются не клещи, а ценыСмотреть фотографии
09:45
Волгоградская облдума закупает футболки на 513 тысяч рублейСмотреть фотографии
09:03
Пенсии, МРОТ, НДС: как изменятся с января 2026 года – коротко о главномСмотреть фотографии
08:31
Оператор маркетплейса под Волгоградом обогатилась на «призраках»Смотреть фотографии
07:27
Украинские БПЛА 27 декабря облетели Волгоградскую областьСмотреть фотографии
07:15
4,5 года «строгача» получил волгоградец, прокативший на капоте полицейскогоСмотреть фотографии
06:48
Никита Чагров стал лучшим игроком «Ротора» в первой части сезонаСмотреть фотографии
06:26
Снежный циклон в Волгоградской области задержится до вечера 27 декабряСмотреть фотографии
21:28
Волгоградцев в новой школе научат управлять дронами и печатать для них деталиСмотреть фотографии
20:51
Новые правила выезда на погранпунктах начнут действовать в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:33
И вот она нарядная! Смотрим на предновогодний Волгоград и выбираем лучшую ёлкуСмотреть фотографии
20:06
Врачи ЛНР спасли пенсионера с помощью уникальной аппаратурыСмотреть фотографии
19:36
«Так, давайте по-свойски договоримся»: волгоградец на камеру предложил взятку инспектору ДПССмотреть фотографииCмотреть видео
18:39
Новый главный тренер «Ротора» Парфёнов: «Хочу сделать команду атакующей»Смотреть фотографии
18:22
Волгоградские врачи выходили первого за пять лет младенца с «рыбьей кожей»Смотреть фотографии
 