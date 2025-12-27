Водолазы достали из волгоградских водоемов 46 тел погибших

В Волгоградской области сотрудники службы спасения обнародовали печальную статистику уходящего 2025 года. За этот период в регионе из водоемов было извлечено 46 тел погибших.

Как сообщили в ГКУ Служба спасения, было проведено 315 профилактических рейдов, в ходе которых составлено 64 административных протокола в отношении нарушителей.

Положительным достижением 2025 года в ведомстве назвали 58 спасенных из водоемов людей. При этом 34 человека были спасены во время соревнований на воде.

В ведомстве выразили надежду, что в 2026 году погибших и спасенных будет в Волгоградской области меньше благодаря тому, что жители станут бережнее относиться к своему здоровью и соблюдать правила безопасности на водных объектах.

Фото из архива V102.RU





