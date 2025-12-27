Происшествия

Водолазы достали из волгоградских водоемов 46 тел погибших

Происшествия 27.12.2025 12:55
0
27.12.2025 12:55


В Волгоградской области сотрудники службы спасения обнародовали печальную статистику уходящего 2025 года. За этот период в регионе из водоемов было извлечено 46 тел погибших. 

Как сообщили в ГКУ Служба спасения, было проведено 315 профилактических рейдов, в ходе которых составлено 64 административных протокола в отношении нарушителей.

Положительным достижением 2025 года в ведомстве назвали 58 спасенных из водоемов людей. При этом 34 человека были спасены во время соревнований на воде. 

В ведомстве выразили надежду, что в 2026 году погибших и спасенных будет в Волгоградской области меньше благодаря тому, что жители станут бережнее относиться к своему здоровью и соблюдать правила безопасности на водных объектах.

Фото из архива V102.RU


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
27.12.2025 12:55
Происшествия 27.12.2025 12:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.12.2025 11:10
Происшествия 27.12.2025 11:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.12.2025 14:43
Происшествия 26.12.2025 14:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.12.2025 17:09
Происшествия 25.12.2025 17:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.12.2025 14:35
Происшествия 25.12.2025 14:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.12.2025 13:19
Происшествия 25.12.2025 13:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.12.2025 12:09
Происшествия 25.12.2025 12:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.12.2025 11:40
Происшествия 25.12.2025 11:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.12.2025 10:31
Происшествия 25.12.2025 10:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.12.2025 18:01
Происшествия 24.12.2025 18:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.12.2025 10:58
Происшествия 24.12.2025 10:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.12.2025 09:34
Происшествия 24.12.2025 09:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.12.2025 21:24
Происшествия 23.12.2025 21:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.12.2025 14:59
Происшествия 23.12.2025 14:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.12.2025 07:12
Происшествия 23.12.2025 07:12
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:18
Волгоградских учителей вооружат инструкцией по общению с агрессивными детьмиСмотреть фотографии
13:46
Андрей Бочаров обсудил в выходной народный памятник участникам СВОСмотреть фотографии
12:55
Водолазы достали из волгоградских водоемов 46 тел погибшихСмотреть фотографии
12:09
Беспилотная опасность в Волгограде и области действовала меньше часаСмотреть фотографии
11:48
Сотрудница банка спасла волгоградца от перевода аферистам 6 млн рублейСмотреть фотографии
11:24
Угрозу беспилотной атаки объявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:10
Два человека разбились насмерть в страшном ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:39
На елочных базарах в Волгограде кусаются не клещи, а ценыСмотреть фотографии
09:45
Волгоградская облдума закупает футболки на 513 тысяч рублейСмотреть фотографии
09:03
Пенсии, МРОТ, НДС: как изменятся с января 2026 года – коротко о главномСмотреть фотографии
08:31
Оператор маркетплейса под Волгоградом обогатилась на «призраках»Смотреть фотографии
07:27
Украинские БПЛА 27 декабря облетели Волгоградскую областьСмотреть фотографии
07:15
4,5 года «строгача» получил волгоградец, прокативший на капоте полицейскогоСмотреть фотографии
06:48
Никита Чагров стал лучшим игроком «Ротора» в первой части сезонаСмотреть фотографии
06:26
Снежный циклон в Волгоградской области задержится до вечера 27 декабряСмотреть фотографии
21:28
Волгоградцев в новой школе научат управлять дронами и печатать для них деталиСмотреть фотографии
20:51
Новые правила выезда на погранпунктах начнут действовать в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:33
И вот она нарядная! Смотрим на предновогодний Волгоград и выбираем лучшую ёлкуСмотреть фотографии
20:06
Врачи ЛНР спасли пенсионера с помощью уникальной аппаратурыСмотреть фотографии
19:36
«Так, давайте по-свойски договоримся»: волгоградец на камеру предложил взятку инспектору ДПССмотреть фотографииCмотреть видео
18:39
Новый главный тренер «Ротора» Парфёнов: «Хочу сделать команду атакующей»Смотреть фотографии
18:22
Волгоградские врачи выходили первого за пять лет младенца с «рыбьей кожей»Смотреть фотографии
17:30
Отца погибшего на пожаре под Волгоградом ребенка выписали из реанимацииСмотреть фотографии
17:12
Волгоградцы пожаловались 26 декабря на сбой в TelegramСмотреть фотографии
17:12
В Михайловке двое пенсионеров сгорели заживо в собственных домахСмотреть фотографии
16:38
Как будет работать в Волгограде транспорт в новогоднюю ночь: расписаниеСмотреть фотографии
16:31
Суд с процентом вернул 75-летней волгоградке выманенные аферистами полмиллиона рублейСмотреть фотографии
16:22
«Красный октябрь» инвестирует в улучшение условий трудаСмотреть фотографии
15:57
После ДТП с Porsche Cayenne суд заставил мажора содержать сына убитого им волгоградцаСмотреть фотографии
15:54
Автомобилисты сняли на видео метель, заметающую трассу Р-22 под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
 