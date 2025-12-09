Андрей Бочаров принял участие в церемонии награждения Героев в Кремле

9 декабря в Москве на площадке Георгиевского зала Большого Кремлёвского дворца президент Владимир Путин вручил защитникам Родины медали «Золотая Звезда». В мероприятии среди приглашённых гостей принял участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

По информации пресс-службы главы региона, в числе приглашённых на церемонию Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия, а также награждённые тремя и более орденами Мужества – в общей сложности порядка 200 человек. В их присутствии и вручались награды бойцам.

- Сейчас, в непростое для нашей страны время, мы вновь убеждаемся, насколько прочны традиции воинской славы, с каким достоинством их продолжают наши современники, в том числе совсем молодые люди, совсем молодые ребята, бойцы, сражающиеся на передовой. По личному общению знаю: на фронте они стали гораздо острее чувствовать духовную, кровную связь со своими дедами и прадедами, как никогда раньше ощущают эту преемственность и свою ответственность за наследие предков. Сегодня награды будут вручены военнослужащим, удостоенным звания Героя России, - подчеркнул президент Владимир Путин.

По словам главы государства, одна из наград была сегодня вручена посмертно. Её получила семья сержанта Никиты Ивановича Афанасьева.

Фото: kremlin.ru