Выставка техники и награждение лучших: в Волгограде спасатели отмечают 35-летие МЧС

Сегодня, 27 декабря, в Волгограде проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню спасателя и 35-летию МЧС России. На площади Павших борцов в первой половине дня прошла выставка специализированной техники, а продолжились торжества награждением лучших спасателей региона.





Как сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области, на выставке было представлено различное современное оборудование и техника, которые применяются для ликвидации чрезвычайных происшествий природного и техногенного характера. Каждый желающий сегодня смог посидеть в пожарной машине и даже включить специальный звуковой сигнал.





После окончания работы выставки по улицам города прошла праздничная колонна специализированной пожарной техники.





На торжественном собрании начальник ГУ МЧС России по Волгоградской области Иван Павленко поздравил личный состав с профессиональным праздником и поблагодарил за самоотверженный труд и профессионализм, проявленный в ходе ликвидаций последствий чрезвычайных ситуаций и происшествий в 2025 году.





Сотрудникам ведомства вручили благодарственные письма и почетные грамоты от высших должностных лиц региона за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в обеспечение безопасности населения. Также состоялось торжественное награждение победителей областного этапа Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества – 2025».

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области





