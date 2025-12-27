Общество

Выставка техники и награждение лучших: в Волгограде спасатели отмечают 35-летие МЧС

Общество 27.12.2025 18:12
0
27.12.2025 18:12


Сегодня, 27 декабря, в Волгограде проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню спасателя и 35-летию МЧС России. На площади Павших борцов в первой половине дня прошла выставка специализированной техники, а продолжились торжества награждением лучших спасателей региона.


Как сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области, на выставке было представлено различное современное оборудование и техника, которые применяются для ликвидации чрезвычайных происшествий природного и техногенного характера. Каждый желающий сегодня смог посидеть в пожарной машине и даже включить специальный звуковой сигнал.


После окончания работы выставки по улицам города прошла праздничная колонна специализированной пожарной техники.


На торжественном собрании начальник ГУ МЧС России по Волгоградской области Иван Павленко поздравил личный состав с профессиональным праздником и поблагодарил за самоотверженный труд и профессионализм, проявленный в ходе ликвидаций последствий чрезвычайных ситуаций и происшествий в 2025 году.


Сотрудникам ведомства вручили благодарственные письма и почетные грамоты от высших должностных лиц региона за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в обеспечение безопасности населения. Также состоялось торжественное награждение победителей областного этапа Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества – 2025».

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
27.12.2025 20:04
Общество 27.12.2025 20:04
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2025 19:23
Общество 27.12.2025 19:23
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2025 18:12
Общество 27.12.2025 18:12
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2025 17:43
Общество 27.12.2025 17:43
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2025 17:20
Общество 27.12.2025 17:20
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2025 16:53
Общество 27.12.2025 16:53
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2025 15:00
Общество 27.12.2025 15:00
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2025 14:18
Общество 27.12.2025 14:18
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2025 13:46
Общество 27.12.2025 13:46
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2025 12:09
Общество 27.12.2025 12:09
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2025 11:48
Общество 27.12.2025 11:48
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2025 11:24
Общество 27.12.2025 11:24
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2025 10:39
Общество 27.12.2025 10:39
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2025 09:45
Общество 27.12.2025 09:45
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2025 09:03
Общество 27.12.2025 09:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:04
«Каждую историю я помню от и до»: волгоградский спасатель - о выгорании, проживании трагедий и человечностиСмотреть фотографии
19:23
Участок теплосети оперативно заменили на улице Никитина в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:12
Выставка техники и награждение лучших: в Волгограде спасатели отмечают 35-летие МЧССмотреть фотографии
17:43
Новые ограничения мобильного интернета ожидают волгоградцевСмотреть фотографии
17:20
Авиарейсы задерживаются в Волгограде на фоне ограничений РосавиацииСмотреть фотографии
16:53
60 волгоградских школьников увидели Кремлевскую ёлкуСмотреть фотографии
16:14
Полиция нашла на складе под Волгоградом иностранцев-нелегаловСмотреть фотографииCмотреть видео
15:00
«Люди стали подходить к своей безопасности серьезнее»: начальник ГУ МЧС по Волгоградской области Иван Павленко подвел итоги 2025 годаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:18
Волгоградских учителей вооружат инструкцией по общению с агрессивными детьмиСмотреть фотографии
13:46
Андрей Бочаров обсудил в выходной народный памятник участникам СВОСмотреть фотографии
12:55
Водолазы достали из волгоградских водоемов 46 тел погибшихСмотреть фотографии
12:09
Беспилотная опасность в Волгограде и области действовала меньше часаСмотреть фотографии
11:48
Сотрудница банка спасла волгоградца от перевода аферистам 6 млн рублейСмотреть фотографии
11:24
Угрозу беспилотной атаки объявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:10
Два человека разбились насмерть в страшном ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:39
На елочных базарах в Волгограде кусаются не клещи, а ценыСмотреть фотографии
09:45
Волгоградская облдума закупает футболки на 513 тысяч рублейСмотреть фотографии
09:03
Пенсии, МРОТ, НДС: как изменятся с января 2026 года – коротко о главномСмотреть фотографии
08:31
Оператор маркетплейса под Волгоградом обогатилась на «призраках»Смотреть фотографии
07:27
Украинские БПЛА 27 декабря облетели Волгоградскую областьСмотреть фотографии
07:15
4,5 года «строгача» получил волгоградец, прокативший на капоте полицейскогоСмотреть фотографии
06:48
Никита Чагров стал лучшим игроком «Ротора» в первой части сезонаСмотреть фотографии
06:26
Снежный циклон в Волгоградской области задержится до вечера 27 декабряСмотреть фотографии
21:28
Волгоградцев в новой школе научат управлять дронами и печатать для них деталиСмотреть фотографии
20:51
Новые правила выезда на погранпунктах начнут действовать в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:33
И вот она нарядная! Смотрим на предновогодний Волгоград и выбираем лучшую ёлкуСмотреть фотографии
20:06
Врачи ЛНР спасли пенсионера с помощью уникальной аппаратурыСмотреть фотографии
19:36
«Так, давайте по-свойски договоримся»: волгоградец на камеру предложил взятку инспектору ДПССмотреть фотографииCмотреть видео
18:39
Новый главный тренер «Ротора» Парфёнов: «Хочу сделать команду атакующей»Смотреть фотографии
18:22
Волгоградские врачи выходили первого за пять лет младенца с «рыбьей кожей»Смотреть фотографии
 