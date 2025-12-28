Авиарейсы задерживаются и отменяются в Волгограде из-за атаки БПЛА





В волгоградском аэропорту начались задержки авиарейсов после сообщений о введении ограничений на полеты в аэропорту Волгограда, а также ряде других воздушных гаваней страны. На данный момент задерживаются девять рейсов, два отменены.

Так, отменены один утренний и один дневной рейс в Москву авиакомпании «Аэрофлот». Кроме того, задерживаются рейсы в Москву и из столицы авиакомпании «Победа». Переносится вылет из аэропорта «Сталинград» в Дубай и Санкт-Петербург.

Росавиация в целях обеспечения безопасности полетов в ночь на 28 декабря ввела временные ограничения в столичных аэропортах Внуково и Шереметьево. Закрыты воздушные гавани этой ночью были в Пензе, Ульяновске, Самаре, Ярославле и Калуге.