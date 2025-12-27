Два человека разбились насмерть в страшном ДТП в Волгоградской области





В Чернышковском районе Волгоградской области в лобовом ДТП погибли два человека и один пострадал. Смертельная авария произошла накануне вечером на 42-м км автодороги «Цимлянск - Нижнегнутов - Чернышковский».

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, 55-летний водитель Renault Logan выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной Nissan Qashqai, которая двигалась навстречу.

- В результате ДТП водитель и пассажир автомашины Renault скончались на месте. Водитель автомашины Nissan госпитализирован, - рассказали в Главке.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!