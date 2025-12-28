Два БПЛА сбили над Волгоградом ночью 28 декабря





Дежурными средствами ПВО 28 декабря уничтожено два украинских беспилотника. По данным Минобороны, дроны ВСУ ликвидированы в период прошедшей ночи.

Общее количество вражеских БПЛА, перехваченных в воздушном пространстве региона за сутки увеличилось таким образом до 8. Напомним, что в ночь с 27 на 28 декабря военными было ликвидировано 6 беспилотников.

Вечером 27 декабря в Волгоградской области третий раз за сутки была объявлена беспилотная опасность. Жителям региона было рекомендовано соблюдать меры личной безопасности.

Росавиация временно останавливала приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда.