









В России сегодня, 27 декабря, отмечают День спасателя и 35-летие МЧС России. Поздравления с профессиональным праздником принимают и волгоградские спасатели, сотрудники МЧС и ветераны службы. Это смелые люди, готовые всегда прийти на помощь в самых сложных ситуациях. В Волгоградской области ГУ МЧС России по региону немногим более года возглавляет Иван Павленко. Общий стаж работы в сфере гражданской безопасности генерал-майора внутренней службы составляет около 33 лет.

За плечами руководителя регионального управления – участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в разных регионах России, в том числе и в новых субъектах. В частности, он руководил эвакуацией населения в Херсонской области, вывозил людей из зоны подтопления после взрыва Каховской ГЭС.



За профессионализм при выполнении поставленных задач Иван Юрьевич награжден государственными наградами медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отвагу», медалью Суворова. Он имеет и ряд ведомственных наград.



В студии ИА «Высота 102» Иван Павленко подвел итоги работы возглавляемого им ведомства за 2025 год. Какие угрозы приходилось отражать в Волгоградской области, что сегодня помогает сотрудникам МЧС оперативно и эффективно ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций, какая работа проводится для снижения происшествий, какими качествами надо обладать, чтобы поступить на службу в МЧС, и, наконец, ценные советы от генерал-майора, как встретить Новый год и провести новогодние праздники без ЧП – в видеоматериале информагентства.





