Участок теплосети оперативно заменили на улице Никитина в Волгограде

Сегодня, 27 декабря, в Кировском районе Волгограда проведены восстановительные работы по замене участка тепловой сети на улице Никитина. Подача ресурса потребителям была восстановлена в минимальные сроки, сообщили в «Концессии теплоснабжения».

- Бригада сделала все возможное, чтобы доставить как можно меньше неудобств жителям, - пояснили в компании. - Подача ресурса была приостановлена всего лишь чуть больше, чем на три часа.

Большую часть времени заняло опустошение тепловой системы для того, чтобы к работам приступили слесари и сварщики. Плановые работы на данном участке теплосети будут запланированы после завершения отопительного сезона.





