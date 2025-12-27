Расследования

Мошенники подменили замглавы района Волгоградской области

В Волгоградской области жителям Даниловского района стали приходить сомнительные сообщения якобы от заместителя районного главы Наталии Думчевой. Telegram-канал «Война с фейками. Волгоградская область» отмечает, что реагировать на такую рассылку не надо, так как аккаунт замглавы является поддельным.

- Данный аккаунт – фейковый и создан злоумышленниками для рассылки недостоверной информации и поддельных документов различных структур. Просим быть внимательными и верифицировать информацию и контакты, с которыми ведёте переписку, - предупреждают жителей.


Напомним, что мошенники идут на разные уловки, чтобы втереться в доверие, запугать или обескуражить свою жертву, а потом обокрасть или вовлечь в преступную деятельность.

Ранее в регионе уже выявлялись поддельные аккаунты в соцсетях и других руководителей, о чем они даже сами предупреждали граждан.

