В Волгограде стало известно, кто сменит Дениса Бояринцева на посту наставника волгоградского «Ротора». Должность главного тренера займет 51-летний Дмитрий Парфенов, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственный источник.

С 1998 года до 2005 года Дмитрий Парфенов играл за московский «Спартак» и завоевал пять трофеев. Затем выступал за «Динамо» Москва, «Химки» и другие клубы. Имеет опыт и в тренерской карьере, которую начал с 2012 года. Был главным тренером ивановского «Текстильщика», «Тосно» из Ленинградской области, с которым выиграл Кубок России в 2018 году, «Урала» из Екатеринбурга (с этим клубом Парфенов дошел до финала Кубка страны в 2019 году), тульского «Арсенала», столичной «Родины», казахстанского клуба «Актобе». В сентябре 2025 года стал главным тренером московского «Торпедо». Как сообщили в пресс-службе «Ротора», контракт со специалистом рассчитан на полтора года с возможностью пролонгации.

Примечательно, что известный в прошлом футболист – Дмитрий Парфенов – в девяностых годах играл в украинском клубе «Черноморец» под началом Виктора Прокопенко – экс-тренера «Ротора».

– Каждый дал что-то свое. Но, наверное, это Евгеньевич. Прокопенко. Потому что это команда Чемпионата Союза, Высшей лиги, – заявлял Парфенов в интервью Матч ТВ, отвечая на вопрос, кто из тренеров оставил наиболее яркий след в его спортивной судьбе.

Напомним, под руководством наставника Дмитрия Парфенова – Виктора Прокопенко – волгоградский «Ротор» в 1988 году завоевал путевку в высшую лигу. А в 90-е, когда Виктор Евгеньевич снова занимал пост главного тренера, клуб стал одним из самых успешных в его тренерской карьере. Так, именно под началом Прокопенко в 1995 году «Ротор» выбил из Кубка УЕФА «Манчестер Юнайтед», а в 1996 году клуб выиграл бронзовые медали чемпионата России. В сезоне-1997 «Ротор» стал вторым по силе клубом России – и это произошло также под руководством известного тренера.

По словам Дмитрия Парфенова, бывая в Одессе в предыдущие годы, он навещал могилу наставника. Однако в последний раз ему удалось это сделать 15 лет назад – в 2010-м.

Фото ФК «Торпедо»