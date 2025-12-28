ВСУ атакует дронами Волгоград: ПВО сбила уже 6 беспилотников





Очередную атаку террористического украинского режима отражают военные в Волгоградской области с вечера 27 декабря. За 3 часа дежурными средствами Минобороны ликвидировано шесть вражеских дронов.

О ликвидации беспилотников самолётного типа над Волгоградским регионом говорится в вечерней сводке МО РФ. Сообщается, что в период с 20.00 до 23.00 мск над регионами России было сбито 43 украинских БПЛА.

С вечера 27 декабря ВСУ атакует гражданскую инфраструктуру Ростовской области, Крыма, Курской, Липецкой, Белгородской и Владимирской областей. Один беспилотник сбит над территорией Московского региона.

С 21.00 мск в Волгоградской области действует режим беспилотной опасности.