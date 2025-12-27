Полиция нашла на складе под Волгоградом иностранцев-нелегалов





Иностранных граждан, которые работали в Волгоградской области незаконно, полицейские обнаружили на складе в Городищенском районе Волгоградской области. Правоохранители проверили объект в Котлубанском сельском поселении в ходе рейда по контролю за соблюдением иностранцами трудового законодательства.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, всего было проверено 42 человека, из которых 27 оказались жителями других государств. Выявлены трое иностранцев, которые трудились без разрешения на работу либо патента. Возбуждены административные материалы по ст. 18.10 КоАП РФ. Нарушителям за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории РФ грозит штраф в размере до 5 тысяч рублей.





- Всего в отношении иностранных граждан составлено 8 административных протоколов. Двое граждан будут принудительно депортированы за пределы России, - сообщили в Главке.





Также к ответственности будет привлечен арендатор склада, который привлек иностранцев к незаконной трудовой деятельности. Ему грозит ответственность по ст. 18.15 КоАП РФ. Для граждан и должностных лиц штрафы составляют от 5 до 50 тысяч рублей соответственно. Если нарушителем окажется юридическое лицо, то штраф составит уже 80 тысяч рублей. Также суд может принять решение о приостановлении деятельности до 90 суток.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области





