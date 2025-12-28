Общество

Случаев мало, но скорость стремительна: стало известно, сколько волгоградцев заболели гонконгским гриппом

28.12.2025
Температура, озноб, потеря вкуса, интоксикация – подобные симптомы испытывали заболевшие в конце 2025 года волгоградцы. При этом некоторые жители отмечали, что инфекция не похожа на обычную простуду, а по тяжести заболевания скорее близка к гриппу.

Как известно, в нынешнем эпидемиологическом сезоне «орудует» грипп А/ H3N2, известный еще как гонконгский грипп. Реальную ситуацию с заболеваемостью этим видом гриппа обрисовали в региональном управлении Роспотребнадзора в ответе на редакционный запрос ИА «Высота 102».

В ведомстве сообщили, что циркуляция вирусов гриппа в Волгоградской области началась в первой половине декабря. Однако резкий рост – в 2 раза – произошел в середине декабря. Количество заболевших гриппом выросло сразу в 2 раза и достигло 236 человек.

Из этого количества, говорится в ответе на редакционный запрос,  с начала эпидсезона лабораторно подтверждены 172 случая заболевания А/ H3N2. А с середины декабря число заразившихся гонконгским гриппом выросло более, чем в 2 раза (!). Так, на 51-й  неделе сразу 80 жителям был поставлен этот диагноз.

В официальном документе также подчеркивается, что случаи заболевания гонконгским гриппом фиксируются в равных соотношениях как среди детей, так и среди взрослых. А доля вируса гриппа в общей структуре заболеваемости составила 1,2%.

Как подчеркнули в региональном управлении РПН, грипп А/ H3N2 фиксировался также в эпидсезоне 2023-2024 годов.

Между тем, ранее заведующая кафедрой иммунологии и аллергологии Волгоградского государственного медуниверситета, доктор медицинских наук, профессор Элеонора Белан рассказала, что гонконгский грипп - заболевание с особо сложным течением, которое отличается  более коротким инкубационным периодом по сравнению с привычным ОРВИ. Статистика по нему значительно прирастает и уже сопоставима COVID-19. При этом она подчеркнула, что строить какие-либо прогнозы и сравнивать гонконгский грипп с коронавирусом пока рано.

Напомним, помимо высокой температуры – до  39–40 °C, заболевшие штаммом A(H3N2) могут испытывать сильную головную боль, ломоту в мышцах, слабость, сонливость, а также страдать от сухого кашля и боли в горле. Гонконгский грипп опасен осложнениями: пневмонией, бронхитом, отитом, проблемами с сердцем и сосудами.



