Новое платное парковочное пространство, которое обустраивалось в Волгограде на участке в границах от Комсомольской до 7-ой Гвардейской, заработает с 1 декабря 2025 года, сообщает ИА «Высота 102».

Введение платных парковок на автомобильных дорогах общего пользования в Волгограде происходит в рамках 4-го этапа. Ранее постановлением городской администрации была скорректирована схема размещения ранее организованных платных парковок по ул. Мира, ул. Краснознаменской, ул. им. Островского и ул. Волгодонской. Было принято решение и о создании новых платных парковочных мест в границах ул. Комсомольской, ул. Коммунистической, ул. 7-й Гвардейской и пр. им. В.И. Ленина, а также в районе речного вокзала на набережной им. 62-й Армии.





- Начало функционирования дополнительных платных парковочных мест запланировано одновременно с началом применения мер административного воздействия за неуплату пользования платной парковкой по статье 8.18 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности с 01.12.2025, - говорится в официальной информации.

Так, платными становятся парковки на ряде участков пр. им. В.И. Ленина, улиц Мира, Коммунистической, Порт-Саида, Симбирцева, Пражской, Гагарина, 13-й Гвардейской и Набережной им.62-й Армии.

В связи с этим, с 1 декабря на двух улицах вводится одностороннее движение.





- При расширении платного парковочного пространства, для повышения пропускной способности улично-дорожной сети центральной части Волгограда, в постоянном режиме будет организовано односторонне движение по ул. им. Гагарина в границах от пр. им. В.И. Ленина до ул. Коммунистической, - указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ходе четвёртой волны расширения платных парковочных пространств за счёт 40 новых участков на территории 12 дорог в границах Аллеи Героев и улицы 7-й Гвардейской должны появиться 858 платных машиномест.

Режим работы новых парковок – с 08:00 до 20:00 в будние дни. В этот период будет взиматься плата за пользованием парковкой. Бесплатный режим действует в выходные и нерабочие праздничные дни, а также в будние дни с 20:00 до 08:00.

Первые 15 минут с момента въезда на парковочное место являются бесплатными. Если время нахождения больше, то необходимо заплатить за пользование парковкой до конца суток, в которые это произошло. В противном случае нарушителей ждет штраф: для гражданских лиц – 2,5 тысячи, для юридических – 30 тысяч.

Графика: городской портал «Парковки Волгограда»

Фото Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»