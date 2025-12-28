Успеть до полуночи: почему предновогодние дни превращаются для волгоградцев в выматывающую гонку





Чем меньше времени остается до начала праздничных каникул, тем больше задач, планов и целей мы ставим самим себе – закрыть все рабочие вопросы, закупить подарки и продумать новогодний стол как с картинки, успеть на все мероприятия и провести десятки встреч. Итогом такого марафона становится психологическое «похмелье», когда на смену круговороту мыслей приходит лишь белый шум. О беге на пределе возможностей и попытках поймать ощущение праздника в бесконечных списках дел поговорили с волгоградским психологом Диной Зиновьевой.

Новый год, любимый многими праздник родом из детства, современные горожане воспринимают, как важную черту. Уходить на каникулы в наши дни принято с чистой совестью перед руководством, коллегами, друзьями – список можно продолжать и дальше.

- Исторически сложилось, что Новый год становится одним из измерений нашей жизни. Но время условно, и этот праздник – только лишь хорошая традиция, - рассуждает кандидат психологических наук. – Это время многие из нас воспринимают, как начало чего-то нового, новый цикл жизни. Сформированная еще в детстве, традиция дает нам чувство ритма и опоры. Но почему-то во взрослой жизни люди втягиваются в предпраздничную гонку и стремятся завершить абсолютно все свои дела.





Желания прибавить скорости, как можно скорее украсить елку и непременно сводить ребенка на все представления горожанам придают социальные сети с их идеально выглаженной картинкой, убеждена психолог.

- Все мы уже давно понимаем, что в социальных сетях люди показывают лучшие фрагменты своей жизни, - рассуждает Дина Зиновьева. – Обычная рутина в этом случае уходит на задний план и остается за кадром. Но, листая ленту, человек невольно сравнивает свою обыденность с парадными аспектами жизни другого человека. На этом фоне он задумывается о том, что не соответствует неким ожиданиям, тому ритму, в котором живут другие. Быть, как все – это вообще наша российская традиция. Что в итоге? У пользователя возникает ощущение, что он хуже других, и для наверстывания ему нужно включаться в гонку и всех догонять. Хотя на самом деле догонять кого-то бессмысленно. В последние годы важнейшей темой для всех без исключения людей становится понимание собственных желаний и ценностей, их отделение от потребностей, которые навязывают через экран.

Добегая до финишной черты, уставшие от предпраздничного ажиотажа волгоградцы рискуют отметить праздник только лишь формально.

- В течение года человек уже серьезно утомился. И, заставляя себя сделать еще больше накануне праздников, он усиливает и эмоциональное, и психологическое, и профессиональное выгорание, - констатирует волгоградский психолог. – Большими нагрузками и постоянным стрессом он также снижает собственный иммунитет, что в конечном счете может привести к развитию вирусного заболевания. Не исключены и заболевания на фоне психосоматики, когда усталость проявится через болезненные симптомы в теле.

Горожанам, которые мечтают найти свой островок покоя в предновогоднем хаосе, психолог советует действовать радикально – не искать лишних часов в сутках, а, напротив, безжалостно вычеркивать из списков все второстепенные задачи.

- Может быть, всем нам нужно меньше суеты? Давайте определимся с тем важным, что реально является целью нашей жизни. Например, чувство отдыха, покоя, близости, отношений, - советует Дина Зиновьева. – В первую очередь я бы вычеркнула из собственных планов лишние дела, задачи, встречи, блюда. Вычеркнула бы безо всякого сожаления. Также я советовала бы ограничить экранное время, чтобы не начать реализовывать чужие фантазии и ожидания. В праздничные дни можно просто сходить в театр или побыть друг с другом в теплой семейной атмосфере. Испечь пирог или налепить пельменей вместо нарезки 150 салатов. Позаботиться не только о близких, но и о самих себе. И сместить акцент с «делать, делать, делать» на «чувствовать». Чувствовать покой, искренность, атмосферу, приятные запахи. Тем же, кто будет встречать Новый год в одиночестве, важно не забывать, что самый близкий человек всегда рядом. Это – вы сами.

Фото из архива V102.ru