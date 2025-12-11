Расследования

СК озвучил версию ЧП со взрывом газа в МКД под Волгоградом

Расследования 11.12.2025 16:47
0
11.12.2025 16:47


Следователями СУ СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту происшествия в городе Петров Вал, где в результате взрыва обрашуилась часть многоквартирного дома. Сотрудниками СКР установлены предварительные обстоятельства происшествия.

Так, сообщает пресс-служба СУ СК России, взрыв газа прогремел около 15.00 мск 11 декабря, когда в квартиру на верхнем этаже МКД попытались войти соседи. 

По предварительным данным, в квартире, где произошёл хлопок, на момент происшествия никто не проживал. Среди пострадавших – соседи, которые открыли помещение запасным ключом, после чего и произошёл резкий выброс газа, – сообщила официальный представитель следственного управления Наталия Рудник. – В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Проводится комплекс первоочередных следственных действий и экспертиз, направленных на установление причин хлопка и всех обстоятельств произошедшего.

Уголовное дело возбуждено по ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ход расследования – на контроле руководства СУ СКР. 

Напомним, по поручению губернатора Андрея Бочарова в Петров Вале развернут пункт временного размещения. Всего было эвакуировано 48 человек, один был спасен из-под завалов сотрудниками МЧС. 

 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
11.12.2025 18:15
Расследования 11.12.2025 18:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.12.2025 16:47
Расследования 11.12.2025 16:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.12.2025 16:03
Расследования 11.12.2025 16:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.12.2025 14:11
Расследования 11.12.2025 14:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.12.2025 13:02
Расследования 11.12.2025 13:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.12.2025 11:53
Расследования 11.12.2025 11:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.12.2025 15:40
Расследования 10.12.2025 15:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.12.2025 14:28
Расследования 10.12.2025 14:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.12.2025 11:12
Расследования 10.12.2025 11:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.12.2025 10:59
Расследования 10.12.2025 10:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.12.2025 21:33
Расследования 09.12.2025 21:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.12.2025 20:37
Расследования 09.12.2025 20:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.12.2025 20:00
Расследования 09.12.2025 20:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.12.2025 19:15
Расследования 09.12.2025 19:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.12.2025 18:00
Расследования 09.12.2025 18:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:15
Полиция нашла вещдоки на месте отравления лошадей кислотой под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:07
Суд обязал птицефабрику прекратить портить воздух под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:38
Очевидцы сняли на видео последствия взрыва газа в МКД под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:30
Двое доставлены в реанимацию после взрыва в Петрове Вале под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:47
СК озвучил версию ЧП со взрывом газа в МКД под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:43
Прокуратура проверит обстоятельства взрыва газа в городе Петров ВалеСмотреть фотографии
16:30
В Петровом Вале после взрыва в МКД из-под завалов спасли мужчинуСмотреть фотографии
16:22
МЧС опубликовало первые фото с места взрыва в Петровом ВалеСмотреть фотографии
16:03
Бочаров поручил оказать помощь жильцам МКД после взрыва в Петров ВалеСмотреть фотографии
16:01
Взрыв газа произошел в жилом доме в городе Петров Вал, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
14:29
Депутаты Волгоградской облдумы выпьют воды на миллионСмотреть фотографии
14:11
Дело о побоях возбудили после нападения на контролера энергосбыта в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:15
В новый год без хлопот: волгоградцам предложили оплатить ЖКУ в декабреСмотреть фотографии
13:02
Рагим Шыхалиев не смог оспорить 9-летний срок за смерть студентов ВолгГТУ в ДТПСмотреть фотографии
13:02
250 обращений поступило от волгоградцев Генпрокурору РоссииСмотреть фотографииCмотреть видео
12:45
214 спецмашин на трассах чистят волгоградские дороги от снега и льдаСмотреть фотографии
12:22
Волгоградцы стали заранее составлять списки подарков на Новый годСмотреть фотографии
12:06
Александр Гуцан почтил память защитников Сталинграда на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
11:53
В Волгограде 33-летнего отца-садиста осудили за избиение собственных детейСмотреть фотографии
11:22
Генпрокурор России прибыл в ВолгоградСмотреть фотографииCмотреть видео
11:04
Бесправный водитель «ВАЗ» погиб в лобовом ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:45
В Волгограде «Концессии» следят за сбросом загрязненных стоков коммерсантамиСмотреть фотографии
10:27
В Волгограде ищут водителей на зарплату до 280 тысяч рублейСмотреть фотографии
09:50
«Даже MAX лежит»: волгоградцы массово жалуются на неработающие мессенджеры и интернетСмотреть фотографии
09:48
Учёные РАН предупредили волгоградцев о 6-балльном геоудареСмотреть фотографии
09:29
До пяти выросло количество задерживающихся рейсов в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
08:54
Под Волгоградом похоронят погибшего в ДНР медика с позывным «Шатал»Смотреть фотографии
08:38
287 украинских БПЛА сбили в соседних с Волгоградской областью регионахСмотреть фотографии
08:19
Росстат заявил о снижении числа бедных россиянСмотреть фотографии
08:00
Трамвайные остановки на Ангарском в Волгограде доводят до ума: фотоСмотреть фотографии
 