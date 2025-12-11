СК озвучил версию ЧП со взрывом газа в МКД под Волгоградом

Следователями СУ СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту происшествия в городе Петров Вал, где в результате взрыва обрашуилась часть многоквартирного дома. Сотрудниками СКР установлены предварительные обстоятельства происшествия.

Так, сообщает пресс-служба СУ СК России, взрыв газа прогремел около 15.00 мск 11 декабря, когда в квартиру на верхнем этаже МКД попытались войти соседи.

– По предварительным данным, в квартире, где произошёл хлопок, на момент происшествия никто не проживал. Среди пострадавших – соседи, которые открыли помещение запасным ключом, после чего и произошёл резкий выброс газа, – сообщила официальный представитель следственного управления Наталия Рудник. – В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Проводится комплекс первоочередных следственных действий и экспертиз, направленных на установление причин хлопка и всех обстоятельств произошедшего.

Уголовное дело возбуждено по ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ход расследования – на контроле руководства СУ СКР.

Напомним, по поручению губернатора Андрея Бочарова в Петров Вале развернут пункт временного размещения. Всего было эвакуировано 48 человек, один был спасен из-под завалов сотрудниками МЧС.