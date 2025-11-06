ПВР развернут в Волгограде после атаки БПЛА, ситуация на контроле силовиков





В Волгограде администрация города оперативно развернула в Кировском районе пункт временного размещения после террористической атаки в ночь на 6 ноября. На текущий момент в ПВР не обращались местные жители, сообщает ИА «Высота 102».

Как уточнили информагентству в мэрии Волгограда, жители Кировского района приняли решение разместиться у родственников на время устранения последствий атаки.

По информации прокуратуры Волгоградской области, в результате атаки БПЛА повреждены фасады и остекление многоквартирных жилых домов на улице Гаря Хохолова. Об этом утром сообщил и губернатор региона Андрей Бочаров.

В настоящее время силовики полностью контролируют ситуацию на пострадавших территориях Волгограда. Сотрудники прокуратуры готовы оказать волгоградцам всестороннюю помощь.

– Прокуратурой взято на контроль соблюдение прав граждан. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания помощи гражданам. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб выезжал прокурор Кировского района Волгограда Дмитрий Васютенко, – сообщила официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.

Напомним, в результате атаки в ночь на 6 ноября в Волгограде погиб 48-летний мужчина. В результате падения обломков возникло возгорание на территории промзоны в Красноармейском районе. Пожарные службы оперативно приступили к пожаротушению.

Специалисты оперативных служб и муниципалитета проводят работы по уточнению повреждений и ликвидации последствий.