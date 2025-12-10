В Волгограде гордума ограничит площадь садовых участков 25 сотками





В Волгограде городская дума под конец года решила ограничить размеры участков для садоводства. Соответствующий документ внесён на рассмотрение законотворцев.

Согласно размещённому на сайте думы проекту, в статьи 54 и 55 муниципальных правил землепользования и застройки будут внесены поправки, фиксирующие верхнюю планку площади земельного участка, который используется для ведения садоводства. Теперь он не сможет превышать 2500 кв. метров (25 соток).

- Документ разработан администрацией Волгограда по требованию прокуратуры города. В надзорном ведомстве обратили внимание, что в настоящее время участились случаи, когда садоводческие участки используются предприимчивыми дельцами не для ведения подсобного хозяйства, а для коммерческих нужд, что несёт коррупционные риски. Чтобы ограничить неправомерное использование земли, и были разработаны данные меры. Вносимые коррективы учитывают в том числе и интересы добросовестных садоводов. Утверждённая планка в 2500 тыс. кв. метров более чем в четыре раза превышает размер типового дачного участка, - подчеркнули в пресс-службе Волгоградской городской думы.

Отметим, новые правила в случае утверждения коснутся лишь вновь образованных участков.