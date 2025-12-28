Зарезал санитара и сбежал: кровавое ЧП в психбольнице на ст. Ложки





В Волгоградской области выясняют обстоятельства кровавого преступления на территории психиатрической больницы на станции Ложки Калачевского района. Как сообщает ИА «Высота 102», там был зарезан сотрудник.. После этого оказалось, что один из пациентов самовольно покинул лечебницу.

По информации собственных источников информационного агентства, убийство произошло 27 декабря утром.

- Насколько известно, вчера утром один из сотрудников, предположительно санитар, распивал спиртные напитки с пациентом. В какой-то момент в этой специфической компании произошёл конфликт, во время которого пациент нанес ножевые ранения санитару психбольницы. В результате которых тот и скончался. Пациент совершил побег с места преступления и покинул территорию психиатрической больницы, - сообщает источник ИА «Высота 102», пожелавший сохранить анонимность.

Жители Ложек, до которых уже дошла информация о побеге психбольного, совершившего тяжкое преступление, опасаются выходить на улицу. Однако, по данным источников «Высоты 102», пациент уже задержан – разыскать его правоохранителям удалось по горячим следам.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. По не подтверждённой информации, возбуждено уголовное дело. Получить официальные комментарии в силовых ведомствах в выходной день не удалось.



