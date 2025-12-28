Происшествия

Зарезал санитара и сбежал: кровавое ЧП в психбольнице на ст. Ложки

Происшествия 28.12.2025 12:14
0
28.12.2025 12:14


В Волгоградской области выясняют обстоятельства кровавого преступления на территории психиатрической больницы на станции Ложки Калачевского района. Как сообщает ИА «Высота 102», там был зарезан сотрудник.. После этого оказалось, что один из пациентов самовольно покинул лечебницу. 

По информации собственных источников информационного агентства, убийство произошло 27 декабря утром. 

- Насколько известно, вчера утром один из сотрудников, предположительно санитар, распивал спиртные напитки с пациентом. В какой-то момент в этой специфической компании произошёл конфликт, во время которого пациент нанес ножевые ранения санитару психбольницы. В результате которых тот и скончался. Пациент совершил побег с места преступления и покинул территорию психиатрической больницы, - сообщает источник ИА «Высота 102», пожелавший сохранить анонимность. 

Жители Ложек, до которых уже дошла информация о побеге психбольного, совершившего тяжкое преступление, опасаются выходить на улицу. Однако, по данным источников «Высоты 102», пациент уже задержан – разыскать его правоохранителям удалось по горячим следам. 

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. По не подтверждённой  информации, возбуждено уголовное дело. Получить официальные комментарии в силовых ведомствах в выходной день не удалось. 


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
28.12.2025 14:06
Происшествия 28.12.2025 14:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.12.2025 12:14
Происшествия 28.12.2025 12:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.12.2025 00:54
Происшествия 28.12.2025 00:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.12.2025 12:55
Происшествия 27.12.2025 12:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.12.2025 11:10
Происшествия 27.12.2025 11:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.12.2025 14:43
Происшествия 26.12.2025 14:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.12.2025 17:09
Происшествия 25.12.2025 17:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.12.2025 14:35
Происшествия 25.12.2025 14:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.12.2025 13:19
Происшествия 25.12.2025 13:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.12.2025 12:09
Происшествия 25.12.2025 12:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.12.2025 11:40
Происшествия 25.12.2025 11:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.12.2025 10:31
Происшествия 25.12.2025 10:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.12.2025 18:01
Происшествия 24.12.2025 18:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.12.2025 10:58
Происшествия 24.12.2025 10:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.12.2025 09:34
Происшествия 24.12.2025 09:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:49
166 коммунальных машин вышли на расчистку трасс в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:21
Иностранцу грозит 20 лет за сбыт синтетики под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:40
«Верить в чудо было очень легко»: волгоградцы вспомнили любимые новогодние традиции родом из детстваСмотреть фотографии
14:06
В Волгограде пассажиры и водитель Audi попали в больницу после массового ДТПСмотреть фотографии
13:33
Гидрометцентр ввел желтый уровень опасности в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:04
МРОТ повысится в Волгоградской области с 2026 годаСмотреть фотографии
12:14
Зарезал санитара и сбежал: кровавое ЧП в психбольнице на ст. ЛожкиСмотреть фотографии
12:02
В Урюпинске простятся с погибшим на СВО рядовым Сергеем ПлешаковымСмотреть фотографии
11:38
Приезжают за елками, а уезжают с ветками: волгоградцев шокируют цены на новогодние елиСмотреть фотографии
10:45
Успеть до полуночи: почему предновогодние дни превращаются для волгоградцев в выматывающую гонкуСмотреть фотографии
10:20
Случаев мало, но скорость стремительна: стало известно, сколько волгоградцев заболели гонконгским гриппомСмотреть фотографии
09:46
Волгоградцы вновь выступили против проведения концерта ЛолитыСмотреть фотографииCмотреть видео
09:15
Всё, что известно о суточной попытке ВСУ атаковать Волгоград дронамиСмотреть фотографии
08:30
Авиарейсы задерживаются и отменяются в Волгограде из-за атаки БПЛАСмотреть фотографии
08:16
Снежную сказку пообещали синоптики в Волгоградской области на новой неделеСмотреть фотографии
07:39
Два БПЛА сбили над Волгоградом ночью 28 декабряСмотреть фотографии
07:32
В Волгограде парк Героев-лётчиков доблагоустроят за 104 млн рублейСмотреть фотографии
00:54
ВСУ атакует дронами Волгоград: ПВО сбила уже 6 беспилотниковСмотреть фотографии
21:53
«Аэрофлот» 27 декабря отменил два волгоградских авиарейсаСмотреть фотографии
21:01
В Волгограде повторно объявили беспилотную опасность и закрыли аэропортСмотреть фотографии
20:28
Мошенники подменили замглавы района Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:04
«Каждую историю я помню от и до»: волгоградский спасатель - о выгорании, проживании трагедий и человечностиСмотреть фотографии
19:23
Участок теплосети оперативно заменили на улице Никитина в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:12
Выставка техники и награждение лучших: в Волгограде спасатели отмечают 35-летие МЧССмотреть фотографии
17:43
Новые ограничения мобильного интернета ожидают волгоградцевСмотреть фотографии
17:20
Авиарейсы задерживаются в Волгограде на фоне ограничений РосавиацииСмотреть фотографии
16:53
60 волгоградских школьников увидели Кремлевскую ёлкуСмотреть фотографии
16:14
Полиция нашла на складе под Волгоградом иностранцев-нелегаловСмотреть фотографииCмотреть видео
15:00
«Люди стали подходить к своей безопасности серьезнее»: начальник ГУ МЧС по Волгоградской области Иван Павленко подвел итоги 2025 годаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:18
Волгоградских учителей вооружат инструкцией по общению с агрессивными детьмиСмотреть фотографии
 