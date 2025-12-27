«Каждую историю я помню от и до»: волгоградский спасатель - о выгорании, проживании трагедий и человечности





Насколько хрупка человеческая жизнь, волгоградец Алексей Зарецкий знает не понаслышке. Спасатель Центрального поисково-спасательного подразделения ГКУ Служба спасения, он не раз вытаскивал из воды людей, которые успели попрощаться с жизнью. Большинство из них уходили своей дорогой и больше никогда не видели глаз человека, подарившего им второй день рождения. Но некоторые все же находили спасателя и трогательно благодарили за помощь. Подробнее обо всем - в материале ИА «Высота 102».

Свой профессиональный праздник спасатели отмечают 27 декабря. Соответствующий указ первый президент Российской Федерации Борис Ельцин подписал в 1995 году.

- Когда у тебя все получается, и ты спасаешь человека, адреналин внутри просто зашкаливает. Ощущаешь восторг и… счастье. Да, наверное, это и есть счастье, - говорит Алексей Зарецкий.

Профессию, которой он действительно живет, мужчина выбирал неслучайно. Потеряв отца 15-летним мальчишкой, Алексей горел идеей помогать людям. В правильности этого решения жизнь убеждала его и после.

- Коллеги в шутку говорят, что я без происшествий не могу даже сходить в магазин. Подобных историй в моей жизни действительно было немало. Как-то раз собрался ехать в гости к маме, пришел на автовокзал и увидел, как у мужчины начался приступ эпилепсии. Ожидая медиков, я оказывал ему первую помощь, - вспоминает спасатель Центрального поисково-спасательного подразделения ГКУ Служба спасения. – А в последнее время я все чаще ощущаю плоды профессиональной деформации. Даже в отпуске не могу спокойно лежать на пляже: то и дело обвожу акваторию глазами и смотрю, ничего ли здесь не случилось.

Первые трагические истории из профессиональной практики Алексей Зарецкий проживал, как личные. Спасатель прокручивал в голове все детали операции и раз за разом проговаривал их с близкими.

- Когда я только начинал работать, все трагедии проносил через себя. Но во время очередного подобного разговора супруга сказала: «Леша, если ты будешь проживать это именно так, тебя надолго не хватит». Но, с другой стороны, становиться хладнокровным и лишать себя всяких эмоций в нашем деле тоже нельзя. Если превращаешься в такого циника, то просто изживаешь себя как специалист, - рассуждает Алексей Зарецкий. – Поэтому стараюсь искать золотую середину и балансировать, как канатоходец на тонком тросу. Голову ведь не очистишь – каждую историю я помню «от» и «до». И после рабочей смены я все равно анализирую события. Все ли я правильно сделал? Выложился ли по максимуму, или где-то можно было поступить немного иначе?





С годами спасатель не перестал видеть за ситуациями на воде, порой нелепыми, очевидно рискованными и необдуманными, реальных людей.

- Некоторые ситуации если не травмируют душу, то проживаются очень тяжело. Однажды мы с напарником получаем оповещение от дежурного: в районе 16-го причала тонет человек. Мчим туда, подходим к месту и видим пацана лет 15, который уже не сопротивляется стихии. Быстро достаем его из воды, начинаем задавать какие-то вопросы, а он говорит: «Знаете, я уже попрощался с жизнью». Конечно, слышать такое страшно.

У человека со стороны подобные ситуации наверняка вызвали бы самый настоящий фонтан эмоций. Алексей Зарецкий говорит о них весьма буднично, без прикрас, но и без напускного героизма. По его голосу, словам и деталям чувствуется, что каждую из них он отжил и отпустил, оставив в памяти в приглушенных тонах.

- Все люди разные. Кто-то готов помогать, а кто-то не очень. Лично я в любой ситуации стараюсь сохранять в себе человечность. Куда без этого? Смотреть на всех свысока и думать: «Вот дурак»?. Это не по-моему. Часто приходится слышать мнение обывателей: «Да он сам виноват, нечего туда было лезть». В сердцах мы тоже можем сказать: «Ну куда? Вы же должны понимать, что опасно». Однако наши слова не меняют самого факта – человек оказался на грани и нуждается в срочной помощи, - рассуждает мужчина. – И если эту помощь оказать не удается, я на время ухожу в себя. Коллеги говорят: «Леш, мы опросили очевидцев. Он уже минут 40 как ушел под воду, спасти его было невозможно». А я все хожу сам не свой. Если бы мне дали большой рупор, я бы сказал только одно: «Берегите жизнь». Знаете, иногда идешь на катере по Волге, смотришь по сторонам, подходишь к подросткам, которые прыгают там, где это делать запрещено. Предупреждаешь. В ответ – улыбки и непонимание. А дальше говоришь по-простому, без нагнетания: «Родителей твоих жаль. Плакать будут». Смотришь – парень задумался и поумерил свой пыл. Жизнь – настолько дорогая вещь, что разбрасываться ею просто так - глупо.

Коллеги Алексея Зарецкого уверены, что «притягивающий истории», он также обладает недюжинным везением. Сам он говорит намного проще: «Делай добро, и бросай его в воду».

- На моей памяти с моста через Волгу прыгали человек 12-13. И вот однажды вечером я получаю аналогичный вызов – прыжок с моста. Быстро подхожу к месту на катере и вытягиваю мужчину. Еще начинающий сотрудник, рассказываю об этом случае ребятам на работе. Они мне говорят: «Жаль только, что он никогда не придет и не поблагодарит», - вспоминает Алексей. – И что вы думаете? После выписки этот мужчина все же пришел. Пожали друг другу руки, обнялись, обменялись контактами и по сей день поздравляем друг друга с праздниками. Хотя, по правде говоря, это просто наша работа. Но, если человек найдет пять минут, чтобы просто поблагодарить тебя за труд, нам, конечно, будет очень приятно.

Фото из архива V102.ru