В Волгограде утром 7 сентября приостановит работу трамвай №10

Транспорт 06.09.2025 14:17
7 сентября трамвайный маршрут №10 в Волгограде начнет работу после 12:00. Об этом, как передает V102.RU, сообщает Telegram-канал «Волгоградский трамвай».

- До 12:00 движение трамвайных вагонов маршрута №10 будет приостановлено в связи с проведением работ по монтажу контактной сети и выполнением пусконаладочных мероприятий энергоснабжения трамвайной линии, - говорится в сообщении.

Пассажиров просят учитывать это при планировании своих поездок. 

Напомним, что 1 сентября трамвай №10 возобновил движение по маршруту «Детский центр - Жилгородок», которое приостанавливалось в связи с реконструкцией трамвайного полотна. 

17:20
«Все вместе, все на волне»: губернатор за 6 часов обошел все площадки фестиваля #ТриЧетыреСмотреть фотографии
16:02
«Лето еще не заканчивалось»: синоптики рассказали, когда в Волгоград вернется теплоСмотреть фотографии
15:34
Пойманная с 2 кг эфедрона волгоградка проведет молодость в тюрьмеСмотреть фотографии
15:15
«Это выгодно будет»: работодатели смогут выплачивать сотруднику до 1 млн рублей за рождение ребенкаСмотреть фотографии
14:17
В Волгограде утром 7 сентября приостановит работу трамвай №10Смотреть фотографии
13:45
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой: «Желаю «Ротору» выйти в РПЛ»Смотреть фотографии
13:20
Андрей Бочаров рассказал молодежи о самом важномСмотреть фотографииCмотреть видео
12:45
Один человек погиб в ДТП с перевертышем в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:18
Андрей Бочаров оценил меч воина и сыграл на гуслях в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:37
«Красноперка и окунь легли. Сазан еще дышит»: волгоградцы сообщают о массовой гибели рыбы на Ангарском прудуСмотреть фотографииCмотреть видео
10:52
Скончался велосипедист после жесткого ДТП с мотоциклистом в ВолжскомСмотреть фотографии
10:00
Волгоградцы увидят 7 сентября полное лунное затмениеСмотреть фотографии
09:20
Трое подростков задержаны за массовое побоище в баре ЖирновскаСмотреть фотографии
08:46
Общественный транспорт в Волгограде 6 сентября будет работать допозднаСмотреть фотографии
08:18
Гандболистки «Динамо-Синары» обыграли «Луч» в первом матче сезонаСмотреть фотографии
08:01
Финальный день #ТриЧетыре: что посмотреть и куда пойти в Волгограде 6 сентябряСмотреть фотографии
07:46
Средства ПВО сбили ночью 34 вражеских БПЛА над регионами РоссииСмотреть фотографии
07:30
Опубликованы доступные волгоградцам сервисы при ограничениях мобильной связиСмотреть фотографии
06:43
В Ленинске госнаграды погибших на СВО бойцов передали их семьямСмотреть фотографии
21:35
В Волгоградской области похоронили погибшего в Запорожье Владимира ЖундоваСмотреть фотографии
21:13
В мортуарии Волжского провели молебенСмотреть фотографии
20:37
В музее «Сталинградская битва» открылась выставка о героях СВОСмотреть фотографии
20:16
Под Волгоградом стартовала военно-патриотическая игра «Зарница 2.0»Смотреть фотографии
20:05
Под Волгоградом грабитель вынес наличность из квартиры 88-летнего пенсионераСмотреть фотографии
19:43
Молодежь создаст образ речного ВолгоградаСмотреть фотографии
19:26
Новые улицы в центре Волгограда 5 сентября стали пешеходнымиСмотреть фотографии
18:59
Олимпийские чемпионы дали жизненные советы волгоградской молодежиСмотреть фотографии
18:30
«Уйду на СВО, а детей не увижу?»: под Волгоградом над многодетной семьей нависла угроза расставанияСмотреть фотографии
18:12
В России предложили ввести мораторий на штрафы и пени по кредитамСмотреть фотографии
17:42
На Ладоге нашли останки красноармейца из Сталинградcкой областиСмотреть фотографии
 