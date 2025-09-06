В Волгограде утром 7 сентября приостановит работу трамвай №10

7 сентября трамвайный маршрут №10 в Волгограде начнет работу после 12:00. Об этом, как передает V102.RU, сообщает Telegram-канал «Волгоградский трамвай».

- До 12:00 движение трамвайных вагонов маршрута №10 будет приостановлено в связи с проведением работ по монтажу контактной сети и выполнением пусконаладочных мероприятий энергоснабжения трамвайной линии, - говорится в сообщении.

Пассажиров просят учитывать это при планировании своих поездок.

Напомним, что 1 сентября трамвай №10 возобновил движение по маршруту «Детский центр - Жилгородок», которое приостанавливалось в связи с реконструкцией трамвайного полотна.