В Волгограде 1 сентября открыли движение трамвая №10

Сегодня, 1 сентября, трамвайный маршрут №10 возобновил движение по маршруту «Детский центр - Жилгородок». Напомним, работа трамвая была приостановлена в связи с реконструкцией трамвайного полотна.
Вагоны по данному маршруту будут курсировать с 5.30 до 21.48 с интервалом порядка 15 минут. По мере завершения работ на других участках трамвайной линии постепенно планируется возобновить движение и остальных маршрутов.
В настоящее время уже завершены работы по замене контактной сети на участке от стрелочного перевода по ул. Голубинской до ул. Аральской. Ранее здесь уложили трамвайное полотно на участке в 1,2 км. Аналогичные работы выполнены на разворотном кольце у остановки «Детский центр». До окончательного завершения работ жителей Ангарского продолжат обслуживать маршрутка №98 и специальный автобус, курсирующий на участке «Школа № 36 - Детский центр».
В то же время троллейбус №10 «Пл. Куйбышева - Жилгородок» продолжит курсировать с увеличенным количеством подвижного состава. До Жилгородка в будние дни также ходит электробус №15 с конечной на улице Тополевая. В выходные дни электробус работает в привычном горожанам режиме - до железнодорожного вокзала.
Трамвайные маршруты №3 «Ул. КИМ – «Обувная фабрика» и скорректированный маршрут №1 «Ул. КИМ – Ул. Мончегорская» работают в указанных границах. В своем обычном режиме функционирут и другие маршруты, обслуживающие микрорайон Жилгородок: автобус №85 «Родниковая Долина - Жилгородок», а также троллейбусы №10а «Жилгородок – Ул. Грамши» и №15а «Ул. Ессентукская – пл. Куйбышева».